Čeprav sta v rednem delu košarkarskega državnega prvenstva do konca še dva kroga, je znanih že sedem od osmih udeležencev lige za prvaka – Primorska, Helios, Olimpija, Ilirija, Rogaška, Krka in Šenčur. Za zadnjo vstopnico se borijo Šentjur in Hopsi, pri čemer imajo prvi dve zmagi prednosti, Zlatorog pa bo sezono nadaljeval v ligi za obstanek. V 16. krogu lige Nova KBM je bilo najbolj napeto v Kopru, kjer je zmagovalca na obračunu med Primorsko in Heliosom dal šele podaljšek. Uspeha so se na koncu veselili Domžalčani in se tako na lestvici prebili na drugo mesto. V moštvu trenerja Jovana Beaderja se je izkazal Jure Pelko, ki je 30 točkam dodal še devet skokov, na koncu pa pristal pri statističnem indeksu 34 in si tako priboril naziv Dnevnikov igralec kroga.

Jure Pelko je nase opozoril pri 22 letih v dresu Maribora Messerja, s katerim se je v sezoni 2012/13 prebil v polfinale državnega prvenstva. Pred tem je pri Hrastniku in Zlatorogu znanje črpal od starejših igralcev Miljana Goljovića, Vladimirja Panića in Mihe Čmera. »Če bi lahko zaigral za Olimpijo, bi bilo to nekaj izjemnega. Vsak košarkar v Sloveniji si želi nekoč igrati v najboljšem slovenskem klubu,« je takrat povedal za Dnevnik, želja pa se mu je čez tri leta uresničila. Vmes je Pelko nastopal še za Rogaško, Maribor Nova KBM, Helios in Gradec, v lanski sezoni pa z Ljubljančani osvojil dvojno krono. Njegove predstave v zeleno-belem dresu sicer niso bile blesteče, a je imel kljub temu v moštvu trenerja Gašperja Okorna pomembno vlogo. V letošnji sezoni se je vrnil v Domžale in v manj zahtevnem okolju znova začel kazati boljše igre.

V tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga je na drugem mestu pristal Krkin Dino Cinac, ki je pri tesni zmagi proti Hopsom dosegel 23 točk in zbral šest skokov. Tretje mesto je pripadlo Marjanu Čakarunu (poraz Primorske proti Heliosu, 30 točk in osem skokov), četrto Dinu Muriću (zmaga Šenčurja proti Rogaški, 20 točk in osem skokov) in peto Žanu Marku Šišku (zmaga Ilirije proti Zlatorogu, 14 točk, sedem asistenc in štirje skoki).