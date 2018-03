Ker zaradi neugodnih vremenskih razmer (sneg) niso bile odigrane vse tekme 19., 20. in 21. kroga v prvi slovenski nogometni ligi, za prve tri spomladanske kroge še nismo izbrali Dnevnikovega igralca kroga. To bomo naredili takoj, ko bodo klubi aprila odigrali zaostale tekme. 22. krog je bil sploh prvi v letošnjem letu, ko so klubi odigrali vseh pet tekem. Za igralca kroga je bil izbran 19-letni napadalec Olimpije, strelec edinega zadetka za zmago Ljubljančanov na težkem gostovanju v Kranju. Njegov zadetek je bil prava mojstrovina, saj je po podaji z desnega boka žogo poslal pod prečko s strelom z levico, z zunanjim delom stopala. Kranjčani se pritožujejo, da je bil podajalec Mitch Apau ob sprejemu žoge, po katerem je naredil prodor po desnem boku in podal v sredino kazenskega prostora, v nedovoljenem položaju.

Hitronogi, nepredvidljivi in občasno tudi svojeglavi Ganec Issah je na 15 tekmah v slovenski ligi dosegel sedem golov, s katerimi je najboljši strelec Olimpije. Glede na statistiko je prvo ime trenutno vodilnega kluba lige, zato ga bodo poleti težko zadržali v Ljubljani. Sredi jesenskega dela je moral zaradi poškodbe izpustiti šest tekem, kar je vplivalo na udarnost igre ljubljanskega moštva. Spomladi je moral počivati na eni zaradi štirih rumenih kartonov, kar pa se na igrišču ni poznalo, saj je Olimpija nasula Aluminiju pet golov.

Tako kot je Issah nepredvidljiv za tekmeca, je tudi za soigralce, zato se trener Igor Bišćan z njim veliko pogovarja. »Je še mlad fant. Glede na značaj naredi veliko pozitivnega za ekipo, občasno pa tudi kaj negativnega, ker mu manjka še malo zrelosti in nogometne kulture. Prepričan sem, da bo vsak dan boljše, saj je spoznal, da z napačnimi potezami najbolj škoduje samemu sebi,« ga je očetovsko zaščitil 39-letni Hrvat na klopi Olimpije Igor Bišćan.