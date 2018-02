Krog pred koncem rednega dela v košarkarskem državnem prvenstvu je odprto le še vprašanje, ali bodo v ligi za prvaka nastopili Hopsi ali Šentjur. V predzadnjem, 17. krogu so si Polzeljani prav z zmago proti Šentjurčanom podaljšali upanje na uvrstitev med osem najboljših moštev v Sloveniji. Za uresničitev morajo danes na gostovanju ugnati Zlatorog, Šentjur pa mora kloniti pred domačimi navijači proti Rogaški. Medtem ko bodo navijači enih in drugih na trnih, pa druge ekipe na tekmah, ki jim rezultatsko niso več pomembne, ubirajo različne pristope. Nekateri poskušajo pred nadaljevanjem sezone odpočiti nosilce, drugi pa še naprej igrajo s polno paro. Eden takih je Šenčur, ki je na gostovanju ugnal domžalski Helios. V vrstah gorenjskega moštva je bil kot že ničkolikokrat doslej prvo ime Smiljan Pavić, ki je 18 točkam dodal devet skokov, njegov statistični indeks pa je znašal 27. Z novo dobro predstavo si je zagotovil naziv Dnevnikovega igralca kroga in se tako na skupni lestvici prebil na drugo mesto.

Prav 38-letni Smiljan Pavić je eden glavnih razlogov, da Šenčur v letošnji sezoni prikazuje odlične predstave. Vodstvo kluba je zadelo v polno, ko mu je za partnerja pod košema pripeljalo Dina Murića, medtem ko dodatno vrednost predstavljata tudi izkušena Ramo Rizvić in Miljan Pavković. Šenčur se je tako brez večjih težav prebil v ligo za prvaka, zadnje pa nikakor še ni rekel niti v pokalu Spar. V petek jih namreč v prvem polfinalu čaka obračun proti Krki, moštvo trenerja Radeta Mijanovića pa bo naredilo vse, da se po premiernem preboju na zaključni pokalni turnir prvič v zgodovini uvrsti tudi v finale.

Na drugem mestu je v tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga pristal Dejan Čup iz Hopsov, ki je k izredno pomembni zmagi proti Šentjurju 16 točkam dodal pet asistenc in štiri skoke. Tretje je zasedel Mirko Mulalić (zmaga Primorske proti Iliriji, 19 točk), četrto Božo Đumić (poraz Heliosa proti Šentjurju, 18 točk in 13 skokov), peto pa Ivan Batur (zmaga Rogaške proti Olimpiji, 17 točk in šest asistenc).