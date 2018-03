Željko Babić (Gorenje): Pred začetkom sezone sem dejal, da želimo končati vladavino Celja. Glede tega se v mojih razmišljanjih in ciljih ni nič spremenilo. Prepričan sem, da je velenjska ekipa trenutno boljša kot na začetku sezone. Tako igralci kot jaz bomo dali vse od sebe, da postanemo prvaki Slovenije, čeprav se dobro zavedamo, da so Celjani bili in da so še vedno v vlogi favorita. Ampak to ne pomeni, da jih ne moremo premagati in osvojiti naslova slovenskega prvaka. Sem optimist, kajti v športu je vse mogoče.

Siniša Markota (Riko Ribnica): Naš klub je že izpolnil glavni cilj v tej sezoni – uvrstitev v končnico za prvaka. Na prvi pogled smo v lagodnem položaju, saj imamo pred Koprom in Loko osem točk prednosti, pred Krko deset. A v končnici je na razpolago še dvajset točk, zato prednost ne pomeni ničesar. Boj za prvo mesto bo potekal zgolj med Celjani in Velenjčani. To sta edini profesionalni ekipi, ki trenirata osemkrat, devetkrat na teden. Ta razlika v primerjavi z drugimi mora priti do izraza na odločilnih tekmah.

Veselin Vujović (Koper 2013): Ribnica je zasluženo osvojila prvo mesto v rednem delu lige in se bo s Celjem in Gorenjem borila za prvo mesto, preostali trije klubi pa smo precej zadaj in se bomo borili za četrto. Upam, da se trener Ribnice ne bo razjezil name, a menim, da bo boj za naslov prvaka potekal le med Celjani in Velenjčani. Čeprav si želim, da bi me Ribničani demantirali in bi jim pokvarili načrte. V Kopru si želimo odigrati kakovostne tekme v končnici in še naprej uveljavljati kopico mladih igralcev.

Robert Beguš (Urbanscape Loka): V klubu smo zelo zadovoljni s ponovno uvrstitvijo v končnico za prvaka, že tretjo sezono zapored. Čeprav imamo enega najnižjih proračunov in eno najmlajših ekip v ligi, 95 odstotkov naših igralcev je vzgojenih doma. A ne bomo se zadovoljili le z uvrstitvijo med šesterico. Maksimalno se bomo pripravili na vsako tekmo in na vsaki skušali zmagati. Upam, da bomo lahko dali še več priložnosti mlajšim igralcem. Letos smo jih članski ekipi priključili sedem, šest mladincev in enega kadeta.

Mirko Skoko (Krka): Krka se je že drugič zapored uvrstila v končnico za prvaka, kar je potrditev dobrega dela vseh v klubu. V vsaki sezoni premikamo cilje navzgor in tako je tudi v letošnji. Glede na točkovna razmerja med klubi je jasno, da se bomo s Koprčani in Škofjeločani borili za četrto mesto. V imenu igralcev in svojem imenu lahko obljubim in zagotavljam, da se bomo maksimalno borili, da bomo na vsaki tekmi šli na polno in na zmago. Lahko tudi obljubim in zagotovim, da proti nam nobeni ekipi ne bo lahko. dek