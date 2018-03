V elitnih skupinah A in B je bilo pred zadnjim krogom znanih že 11 od 12 klubov, ki so si zagotovili napredovanje. Za zadnje prosto mesto v osmini finala so se v skupini A potegovali Zagreb, poljska Wisla in švedski Kristianstad, ki so imeli vsi po šest točk. V najboljšem položaju je bil Zagreb, ki je gostil Švede, Poljaki pa so gostovali v Skopju pri Vardarju. Glede na to so bili v najboljšem položaju Hrvati, vendar je Kristianstad vse obrnil na glavo.

Pred okoli 6000 gledalci v Areni Zagreb so gostje pod vodstvom trenerja Ola Lindgrena, nekdanjega reprezentanta in selektorja Švedske (med letoma 2008 in 2016), poskrbeli za šok. Po zadnjem, desetem izenačenju na 13:13 v 35. minuti so Švedi deset minut kasneje povedli z 20:15, Hrvati pa so se v 54. približali na 20:23. Toda manj kot tri minute kasneje je bilo že 20:26 in tekma je bila odločena. Pri gostih sta blestela Tim Sörensen (strel 10:9) in Albin Lagergren (8:6), ki sta dosegla kar dve tretjini golov za Kristianstad, pri Zagrebu pa sta za enako skupno število golov – petnajst – poskrbela Zlatko Horvat (8) in Damir Bičanić (7).

Trener Zagreba Zlatko Saračević je bil razočaran: »Žal se je končalo tako, kot se je – v naš minus. Škoda. V prvem polčasu smo skušali vsiliti svoj sistem igre z malo goli, kar nam je dobro uspevalo. V drugem nam to ni šlo od rok, obramba Švedov je bila boljša in zato so iz hitrih (pol)protinapadov dosegali lahke gole. Glede na lastnosti naših igralcev težko igramo proti takšnim ekipam, ki veliko in hitro tečejo.« Več razlogov za zadovoljstvo je imel gostujoči trener Ola Lindgren, ki je na Kristianstadovi klopi že od leta 2012: »Seveda smo navdušeni nad razpletom tekme in uvrstitvijo v osmino finala. Zagreb je v prvem polčasu odigral sijajno obrambo, v drugem pa smo pospešili svojo igro in dosegli veliko lahkih golov. Igrali smo zelo disciplinirano, kar je bil eden ključev za uspeh.«

Istočasno s tekmo v Zagrebu se je začel tudi obračun Vardar – Wisla, na katerem so Makedonci potrjevali prvo mesto v skupini A. Ker je Nantes dan prej le remiziral v gosteh pri Rheinu Neckarju (30:30), bi si lahko Vardar proti Poljakom privoščil tudi poraz, saj bi bil v krogu treh ekip s po 20 točkami boljši na medsebojnih tekmah tako od Nantesa kot Barcelone. Pred 5000 gledalci v dvorani Jane Sandanski v Skopju so aktualni prvaki Evrope in gostje iz Plocka poskrbeli za kar 22 izenačenj, za zadnje na 31:31 pa Carlos Duarte, dolgolasi Portugalec v vrstah Wisle, ki je bil z desetimi goli prvi strelec tekme. Zaradi zmage Kristianstada v Zagrebu tudi druga točka Wisli v Skopju ne bi bila dovolj za šesto mesto, kajti ob morebitnem enakem izkupičku s Švedi (po 8 točk) so Skandinavci za gol boljši na medsebojnih tekmah: zmaga doma s 25:24 in remi v gosteh s 25:25.

Čeprav na zadnjih dveh tekmah proti Meškovu in Kielu ni igral, je Nemec Uwe Gensheimer (PSG) še vedno prvi strelec lige prvakov z 80 goli, sledita mu Švicar Andy Schmid (Rhein Neckar, 75) in Madžar Mate Lekai (Veszprem, 72). Med 16 klubi v skupinskem delu so daleč največ golov dobili Celjani (434, najmanj Vardar/341), največ jih je dal PSG (424), najmanj Zagreb (349), Celje pa je deveto z doseženimi 398 goli.

Končni vrstni red, skupina A: 1. Vardar 21, 2. Barcelona 20, 3. Nantes 20, 4. Rhein Neckar 17, 5. Pick Szeged 13, 6. Kristianstad 8, 7. Wisla 7, 8. Zagreb 6, skupina B: 1. PSG 23, 2. Veszprem 18, 3. Flensburg 18, 4. Kiel 16, 5. Kielce 15, 6. Meškov 10, 7. Celje PL 7, 8. Aalborg 5.

Liga prvakov, skupina A 1. Vardar 14 9 3 2 390:341 21 2. Barcelona 14 9 2 3 408:377 20 3. Nantes 14 9 2 3 402:382 20 4. Rhein Nec. 14 6 5 3 416:391 17 5. Pick Szeged 14 6 1 7 421:411 13 6. Kristianstad 14 3 2 9 355:415 8 7. Wisla Plock 14 2 3 9 380:408 7 8. Zagreb 14 2 2 10 349:396 6

Liga prvakov, skupina B 1. PSG 14 11 1 2 424:378 23 2. Veszprem 14 8 2 4 407:378 18 3. Flensburg 14 7 4 3 410:391 18 4. Kiel 14 7 2 5 366:361 16 5. Kielce 14 6 3 5 418:408 15 6. Meškov Br. 14 4 2 8 374:406 10 7. Celje PL 14 3 1 10 398:434 7 8. Aalborg 14 2 1 11 354:405 5