Čeprav so rokometašice Krima na gostovanje k Rostovu v 2. krogu glavnega dela lige prvakinj krenile optimistično in z željo po zmagi, s katero bi okrepile upanje na morebitno napredovanje v četrtfinale, se ni izšlo po njihovih željah. Realnost je pač takšna, da ima rusko moštvo precej bolj zvenečo zasedbo, ki po mnenju mnogih sodi na zaključni turnir četverice.

Ljubljančanke so korak z gostiteljicami uspele držati uvodnih 20 minut, prvi padec v igri pa je pomenil, da je bil obračun odločen. Rokometašice Rostova so namreč povedle za šest zadetkov, nato pa v nadaljevanju brez večjih težav in naporov držale prednost in na koncu slavile s sedmimi zadetki prednosti. Razlika bi bila bržkone še višja, če gostje v zasedbi ne bi imele razpoložene Elizabeth Omoregie, ki je na koncu dosegla osem golov, Olga Perederij pa je dodala štiri.

»Ekipa Rostova je prišla do zaslužene zmage. Tokrat smo, predvsem v napadu, prikazali eno slabših predstav. Samo z dvema razpoloženima igralkama je proti vrhunskim ekipam, kot je Rostov, nemogoče računati na presenečenje. V nadaljevanju nas čaka še veliko težkega dela, a se vseh izzivov veselimo in smo odločeni, da bomo vsem nasprotnikom poskusili zagreniti življenje in narediti vse, da osvojimo še nekaj preostalih točk, ki so na voljo,« je po tekmi povedal trener Krima Uroš Bregar.

Drugi izid v skupini 1: Midtjylland – Bukarešta 26:31 (13:16), danes ob 19. uri: Györ – Nykoebing.

Zagreb prehitel Celje Po več kot mesecu dni premora zaradi evropskega prvenstva so bila znova na delu moštva v ligi Seha. Slovenska predstavnika sta v 13. krogu gostila hrvaški moštvi in se morala zadovoljiti z remijem in porazom. Gorenje je bilo v soboto v domači Rdeči dvorani tik pred zmago, a so imeli gostje zadnji napad, ki jim najprej ni šel od rok. V zadnjih osmih sekundah pa so prišli do strela, ko je bil na črti uspešen Marin Šipić, ki je postavil končni izid 30:30, in še četrtič v tej sezoni sta se ekipi razšli z neodločenim izidom. Celjani so si danes že do polčasa skopali globoko luknjo, saj so zaostajali sedem zadetkov, v nadaljevanju pa jim ni uspelo priti do preobrata. Poraz s 23:30 pomeni, da so drugo mesto na lestvici prevzeli Zagrebčani, Celje pa je zdaj tretje.

Rostov – Krim 29:22 (13:10) Dvorana Palača športov, gledalcev 1950, sodnici: Vranes in Wenninger (obe Avstrija). Rostov: Slivinska, Managarova 4, Petrova 2, Rodrigues Belo 2, Vjahireva 4 (2), Sudakova, Maslova, Makejeva, Sedojkina, Dembele 8, Bulatović 4, Ilina, Stepanova, De Oliveira Pessoa, Cabral Barbosa 5, Borščenko. Krim Mercator: Benko 1, Zrimšek, Abina, Stanko 1, Marinček, Omoregie 8, Zulić 3 (3), Koren 2, Pandžić, Gregorc, Tsakalou, Amon 3, Perederij 4. Sedemmetrovke: Rostov 2 (2), Krim 5 (3). Izključitve: Rostov 10, Krim 8 minut.

Liga prvakinj, skupina 1 1. Bukarešta 6 5 0 1 183:147 10 2. Rostov 6 4 0 2 152:138 8 3. Györ 5 3 0 2 123:114 6 4. Nykoebing 5 2 0 3 130:143 4 5. Krim 6 2 0 4 147:169 4 6. Midtjylland 6 1 0 5 133:157 2