Prosto dostopni strežnik Google Maps že od leta 2005 ureja in vsakodnevno posodablja svetovni zemljevid. Ob tem vsekakor naleti na mnogo težav in teritorialnih problemov, ki jih med sabo bijejo različne države. Glede na to, da zdaj že večina svetovne populacije namesto klasičnega zemljevida uporablja Google Maps, je moč strežnika na tem področju že zdavnaj presegla kartografsko vejo Organizacije združenih narodov (OZN), ki je sicer pristojni organ za risanje in mapiranje svetovnega reliefa.

Ker so državne meje in ozemlja vroča tematika po vsem svetu, se novodobni kartograf dnevno srečuje z marsikatero zagato. Če namreč s svojim delovanjem ujezi kakšno večjo državo, kot sta na primer Kitajska in Indija, lahko izgubi tretjino svojih uporabnikov. Državi sta namreč v sporu glede zvezne indijske države Arunačal Pradeš (ang. Arunachal Pradesh), ki si deli mejo z Butanom in Mjanmarom, njeno ozemlje pa si lastijo tudi kitajske oblasti, ki regijo imenujejo Južni Tibet.