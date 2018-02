Organizatorji napovedujejo, da se bo na letošnjem MWC predstavilo več kot 2300 podjetij. Med njimi ne bodo manjkali niti velikani, kot so Samsung, Google, Sony, Huawei, LG, HTC, ZTE, Motorola, Facebook, Intel, Microsoft, Ericsson, Mercedes-Benz in številni drugi. Kljub velikemu naboru razstavljalcev pa je težko spregledati, da bodo najpomembnejša razkritja lepega števila najvplivnejših podjetij s področja mobilne telefonije tudi tokrat potekala zunaj okvirjev sejma.

Tradicionalno na sejmu ne bo Appla, saj podjetje iz Cupertina raje prireja lastne dogodke za predstavljanje novih izdelkov. Naslednji tak naj bi sledil že marca. Podobne navade ima tudi Google, ki se bo sejma sicer udeležil, a bo najverjetneje predstavljal predvsem sposobnosti svojega pametnega asistenta. Kitajski proizvajalec mobilnih telefonov Huawei je lani napovedal, da bo odslej vse svoje paradne mobilne telefone predstavil na MWC, a letos le ne bo tako. Podjetje namreč načrtuje poseben dogodek v Parizu 27. marca, kjer bo predstavilo mobilnike huawei p20, p20 lite in p20 plus. Na MWC se bo zato predstavilo predvsem s prenosnimi računalniki. Pri podjetju pa so napovedali tudi predstavitev projekta RoadReader, ki umetno inteligenco s Huaweijevih telefonov izkorišča za avtonomno vožnjo avtomobila.

Bolj zanimivo naj bi bilo pri LG, ki naj bi predstavil novi mobilni telefon LG v40. Gre za nadgradnjo lanske uspešnice v30. Žal pa ne bo mogoče videti novega telefona g7. LG-jev paradni konj je bil deležen obsežne prenove v primerjavi z zadnjim modelom in zato naj ne bi bil nared pred aprilom. Bi pa letošnji sejem znala zaznamovati vrnitev nekoč enega najboljših proizvajalcev pametnih telefonov. Gre za znamko Nokia, ki je po neuspešni zgodbi z Microsoftom od konca leta 2016 spet v finskih rokah in pod okriljem z matično Nokio povezanega podjetja HMD Global. Nokia je za sejem napovedala »nekaj velikega«. Domnevno gre za predstavitev mobilnega telefona nokia 9, s katerim se želi vmešati v tekmo s preostalimi paradnimi konji, ter telefon nokia 7 plus.

Telefone bi znal predstaviti tudi Sony. Podjetje je doslej predstavilo že šest novih pametnih telefonov, na seznamu pričakovanih, ki bi zato znali krasiti sejem MWC, ostajajo še xperia xz pro, xperia xz2 in xperia xz2 compact. Med pomembnejšimi predstavitvami pa je nedvomno Samsung, ki je dan pred uradnim začetkom sejma predstavil mobilnika galaxy s9 in s9+. Poleg mobilnih naprav naj bi sejem zaznamovale tudi predstavitve najnovejših dosežkov na področju brezžičnega mobilnega omrežja 5G, kot tudi novosti s področja pametnih oziroma avtonomnih avtomobilov, navidezne resničnosti in drugih podobnih igračk.