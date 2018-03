Davek bi se nanašal na digitalna podjetja, ki imajo več kot 750 milijonov evrov globalnih prihodkov in vsaj 10 milijonov evrov prihodkov znotraj EU. Plačati bi ga morala podjetja, ki služijo z zbiranjem podatkov in njihovo izkoriščanje za prodajo ciljanega oglaševalskega prostora, tako da se med drugim nanaša tudi na velikane, kot so Google, Facebook, Instagram in Twitter. Davek bi se nanašal tudi na podjetja, kot je Airbnb, ki so zgolj posredniki med spletnimi transakcijami, ne bi pa prizadel ponudnikov vsebin, ki zaračunavajo naročnine, kot so Netflix, Amazon Prime in HBO Go.

Govor o novem davku za digitalna podjetja ni naletel na odobravanje na drugi strani Atlantika. Dan Niedle iz odvetniškega podjetja Clifford Chance je za Politico povedal, da se njemu in mnogim v ZDA številni ukrepi EU na področju regulacije digitalne ekonomije zdijo kot posledica tega, da evropska podjetja na tem področju ne uspejo slediti uspehu ameriških, ter da gre za neke vrste protekcionizem. Povedal je tudi, da bi tovrstni ukrepi lahko zaostrili odnose med EU in ZDA ter morda celo sprožili povračilne ukrepe.

Še preden bi do tega lahko prišlo, pa bi moral predlog davka prestati zapleteno ter pogosto naporno in dolgotrajno usklajevanje med državami članicami, kar ni zagotovljeno.