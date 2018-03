Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR) med novosti prinaša natančneje opredeljeno privolitev posameznika za uporabo osebnih podatkov. Z njeno uveljavitvijo pa bodo evropska podjetja precej bolj omejena kot ameriška, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uporabniki bodo na spletnih straneh tako le enkrat odgovorili na vprašanje, ali sprejmejo »piškote«, in ne vsakič, ko bodo obiskali novo spletno stran.

Uredba, ki jo je sprejel Evropski parlament, je namenjena krepitvi varstva osebnih podatkov, vendar pa številna podjetja v odprtem pismu opozarjajo, da si Evropa ne more privoščiti, da bo zaradi tega zamudila »podatkovne revolucije«.

Pravila bodo na evropskih tleh sicer morala spoštovati tudi ameriška podjetja, kot so Goolge, Apple in Facebook. Kljub temu pa spremembe skrbijo številna evropska podjetja, ki so se podpisala pod odprto pismo, med drugim francoski telekomunikacijski operater Orange in nemška skupina Deutsche Startups.

Spremembe skrbijo tudi Evropsko komisijo, ki ocenjuje, da številna, predvsem manjša podjetja niso dovolj dobro seznanjena s spremembami.