ZDA-Severna Koreja: Nenaravna gravitacija pod jedrskim oblakom

Novica je hkrati presenetljiva in pričakovana. Presenetljiva po stopnjujočih se verbalnih napadih, ki smo jim bili na najvišji mednarodni ravni redko priča, in tudi po konkretnih izzivanjih in ukrepanjih, ki so presegla vsa videna v celotnem obdobju po drugi svetovni vojni. Raketnega in jedrskega trmoglavljenja, kakršno izvaja Severna Koreja, obubožana nacija s 25 milijoni prebivalcev in bruto domačim proizvodom, ki ne dosega niti dvajsetine ameriškega vojaškega proračuna, si ni privoščil niti mnogo krepkejši Iran, hkrati pa nobena država ni (bila) deležna tolikšne (samo)osame in ostrih mednarodnih sankcij. Napoved odjuge v odnosih z ZDA, ki v polarni zimi vztrajajo že vse od leta 1953, je zatorej presenečenje.