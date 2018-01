Poročila o tem, kako je Donald Trump sprejel uničujočo kritiko prvega leta svojega dela v Beli hiši in ravnanja v predvolilni kampanji izpod peresa novinarja Michaela Wolffa, so bila minuli konec tedna precej nasprotujoča. Po enih naj bi reagiral v skladu s samim naslovom knjige Ogenj in bes, po drugih pa povsem neprizadeto in si je petkov večer z vladnimi sodelavci popestril z ogledom filma The Greatest Showman. Gre za glasbeno dramo o slavnem zabavljaču in ustanovitelju cirkusa Barnum & Bailey, P. T. Barnumu, ki so jo premierno prikazali v začetku decembra na križarki Queen Mary 2 ter je bila na prireditvi Zlati globus nominirana v treh kategorijah.

Sobotni predsednikovi jutranji tviti so v večji meri podpirali navedbe Wolffa, da je njegova knjiga Trumpa »močno razjezila« in da je po njegovih informacijah dejansko »tolkel po stenah«. Zapisi so bili nedvoumna reakcija na navedbe o njegovi psihični nesposobnosti za opravljanje predsedniške funkcije, otročjem ravnanju in egocentričnosti. Trump je v tvitih namreč med drugim navajal, kako je njegova največja prednost prav psihična stabilnost in genialnost, s katero se je od zelo uspešnega podjetnika povzpel do predsednika države. »Mislim, da me to ne kvalificira le kot pametnega, ampak kot genija… in to zelo stabilnega genija,« je med drugim sodržavljanom sporočal Trump. Zgodnji tviti so povsem nepripravljenega ujeli njegovega šefa kabineta Johna Kellyja, ko so ga novinarji spraševali po predsednikovih reakcijah na knjigo. Ko jim je razlagal, da se Trump sploh ni vznemiril, so ga soočili s svežimi zapisi, ki pa jih je neprepričljivo zavrnil kot še enega njegovih slepil za medije.

Opazna odsotnost Jeffa Sessionsa Trump si je v Camp Davidu po delovnih sestankih glede zakonskih prioritet v letošnjem letu vzel čas za srečanje z novinarji in odgovarjal na vprašanja od preiskave ruske afere do obljubljene gradnje zidu na meji z Mehiko, za katerega v naslednjih letih zahteva 18 milijard dolarjev, demokratom pa je še vedno pripravljen popustiti pri ukinjanju programa DACA, ki pred izgonom iz ZDA varuje okoli 800.000 nezakonitih priseljencev, ki so jih v ZDA še kot mladoletne pripeljali njihovi starši. Med člani vlade v Camp Davidu opazno ni bilo pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa, s katerim Trump zaradi njegove izločitve iz ruske preiskave ni v najboljših odnosih, pojavila pa so se tudi že ugibanja, da ga bo kmalu zamenjal, menda s sedanjim vodjo okoljske agencije Scottom Pruittom. Trump na neposredno vprašanje, ali držijo navedbe New York Timesa, da je vršil pritisk na Sessionsa, naj se ne izloči iz preiskave, odgovoril le, da je bilo »vse, kar sem storil, 100-odstotno neoporečno« ter dodal, da svojega ministra v celoti podpira. Trump se je še enkrat odzval tudi na kritike o svojem duševnem stanju in dejal, da demokrati in mediji sledijo stari zgodbi Ronalda Reagana, ki so mu pet let po odhodu iz Bele hiše diagnosticirali alzheimerjevo bolezen. Bela hiša je že v začetku decembra sporočila, da bo Trump svoj prvi zdravniški pregled kot predsednik opravil 12. januarja.