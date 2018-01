»Vodja Severne Koreje Kim Jong Un je izjavil, da je jedrski gumb vedno na njegovi mizi. Ali bi ga lahko nekdo iz njegovega shiranega in sestradanega sveta obvestil, da imam tudi jaz jedrski gumb, vendar veliko večjega in mogočnejšega kot je njegov in moj celo deluje,« je tvitnil Trump v zadnjem primeru izmenjave žaljivk med voditeljema držav z jedrskim orožjem.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!