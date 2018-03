Do srečanja naj bi prišlo do maja letos, ni pa še znano kje. Trump ne bo šel v Pjongjang, Kima ne bo v Washington in potrebno bo najti nevtralni teren.

Države kot je Slovenija so se doslej ponujale kot možen kraj srečanja med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o možnosti severnokorejsko-ameriškega vrha pa doslej ni nihče razmišljal.

Pred vrhom ZDA-Severna Koreja bo predvidoma aprila prišlo do vrha med Južno in Severno Korejo.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

"Povabilo za srečanje s Kimom Jongom Unom na še nedoločenem kraju in ob nedoločenem času bo predsednik Trump sprejel. Veselimo se Severne Koreje brez jedrskega orožja, medtem pa morajo sankcije in maksimalni pritisk veljati naprej," je sporočila Sandersova.

Izrazil je tudi željo, da se čim prej sestane s Trumpom. "Predsednik Trump je bil hvaležen za poročilo in je dejal, da se bo sestal s Kimom Jongom Unom do maja, da se doseže trajna de-nuklearizacija," je dejal Chung in izrazil optimizem glede nadaljevanja diplomatskega procesa za možnost mirne rešitve.

Kim Jong Un je delegaciji Južne Koreje povedal, da je zavezan k de-nuklearizaciji in obljubil, da se bo Severna Koreja vzdržala nadaljnjih jedrskih ali raketnih poskusov ter izrazil razumevanje, da se morajo rutinske skupne vojaške vaje med Južno Korjeo in ZDA nadaljevati.

Chung je Trumpu poročal o pogovorih njegove delegacije pred kratkim v Pjongjangu in dejal, da je Trumpovo vodstvo ter njegova politika maksimalnega pritiska skupaj z mednarodno solidarnostjo pripeljala do tega o čemer govori. Prenesel mu je tudi pohvalo in priznanje predsednika Moona Jae-ina.

Chung Eui-Yong je pred Belo hišo še dejal, da Kim Jong Un sprejema nadaljevanje rednih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje ter da se bo Severna Koreja vzdržala novih jedrskih in raketnih poskusov.

Če bo do srečanja res prišlo, bo to prvo tovrstno srečanje

Če bo do srečanja med Trumpom in Kimom res prišlo, bo to prvo takšno srečanje v zgodovini med ameriškim in severno-korejskim predsednikom torej med državama, ki sta formalno še vedno v vojni, ker se je korejska vojna od leta 1950 do leta 1953 le s premirjem in črto premierja še vedno varujejo ameriški vojaki.

Napoved srečanja med Trumpom in Kimom ter izraz pripravljenosti Severne Koreje, da se jedrsko razoroži je dobrodošla novica po več kot letu dni napetosti in medsebojnega zmerjanja med obema voditeljema.

Trump se je konec preteklega tedna pošalil, da se mora z "norcem" ukvarjati predsednik Severne Koreje ne pa on in ameriški analitiki, med njimi tudi tisti, ki ne marajo predsednika, mu sedaj priznavajo, da je njegov nekonvencionalni pristop obrodil sadove.

Trump je Kima med drugim zmerjal z raketnim možicljem in mu zabrusil, da ima večji jedrski gumb, ZDA pa so v Varnostnem svetu ZN ob nadaljevanju jedrskih in raketnih poskusov Severne Koreje uspevale dobivati podporo Kitajske za vedno nove sankcije.