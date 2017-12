Trump je po vselitvi v Belo hišo hitro odpravil vse sume, da sta bili teatralnost in kontroverznost njegove lanske predvolilne kampanje morda le taktični manever za doseganje pozornosti in na koncu zmage ter da ga bosta odgovornost in veličina funkcije umirili. Letos je vsem neizpodbitno dokazal ne le da on tak resnično je – provokativen, neusmiljen in žaljiv do kritikov ter po vseh doslej znanih merilih funkcije izrazito nepredsedniški – ampak tudi, da ni okvira, ki bi ga prisilil, da se mu prilagodi.

Trump je tudi dokazal, da je z vsem, kar je v kampanji govoril,