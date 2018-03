»Preskočimo lahko vsako oviro in tako bomo delovali tudi v nadaljevanju,« je po tekmi dejal madridski trener Zidane. »Glede na to, kateri igralci so bili na razpolago, sem sestavil začetno enajsterico. Igrali in trenirali so dobro, zaradi česar jih želim pohvaliti. Nogometaši so od samega začetka zaigrali zbrano, kar je bilo pomembno za zmago na težkem gostovanju.«

S skupnim izidom 5:2 napredovanje Reala pravzaprav ni bilo pod vprašajem, na drugi tekmi pa se je pokazalo, da je PSG brez Neymarja nedorasel evropskim velikanom, ki bi jih moral premagati, če bi želel poseči po najprestižnejšem prestolu klubskega nogometa.

V središču pozornosti pri belem baletu je bil vnovič Cristiano Ronaldo, ki ob večerih, ko je na sporedu liga prvakov, očitno ne pozna slabe forme. Na obeh tekmah je Parižanom zabil trikrat, včerajšnji zadetek pa je bil že njegov 117. v tem evropskem tekmovanju. Še bolj ključna je bila predstava branilske trojke Casemiro, Sergio Ramos in Varane. Casemiro je ob tem še zadel, v oči pri tem bode odlična statistika podaj, saj je bil ob 56 uspešnih nenatančen zgolj enkrat.

Zidanova brezhibna taktika in francoski neuspehi v Evropi

»Trenerjev načrt je bil dober, svojo igro smo prilagodili njihovemu sistemu, pritisk smo vršili globoko na njihovi polovici in jim kradli žoge,« je Ramos dejal za BT Sport. »Na krilnih položajih so puščali odprti prostor, kar smo izkoristili, poleg tega pa nam je bila pred golom naklonjena tudi sreča. Nikoli ni enostavno, čeprav se morda kdaj zdi tako. Zidane je z nami vsak dan in točno ve, kdo je v danem trenutku v najboljši formi. On nas najbolje pozna.«

Francoski trener je v polno zadel tudi z menjavami, ko je v drugem polčasu v igro poslal Tonija Kroosa, Garetha Bala in Isca, ki so poskrbeli, da je Real tudi po ključnem zadetku v gosteh ohranil pobudo v napadu. Da ni bil potreben zasuk v obrambno postavitev, je z nespametni ugovarjanjem in drugim rumenim kartonom dodatno poskrbel italijanski vezist pri PSG Marco Veratti, saj je moral z igrišča v 66. minuti.

Številni tuji mediji ob porazu niso skoparili s kritikami na račun trenerja Unai Emeryja, ki se mu čedalje bolj maje stolček (v medijih se kot njegova zamenjava omenja Arsenalov Arsene Wenger), in evropskih neuspehov pariškega kluba, čigar lastniki Qatar Sports Investments so od prevzema leta 2011 za nakupe igralcev namenili že približno milijardo evrov. Izstopata seveda prestopa Neymarja in Kyliana Mbappéja.

Francozi so že drugo leto zapored izpadli v osmini finala. Lani so proti Barceloni na drugi tekmi izgubili s 6:1 in zapravili gromozansko prednost s prve tekme, letos pa bili proti aktualnim prvakom iz Madrida bolj ali manj povsem podrejeni, sploh na včerajšnji tekmi. »Če torej ena milijarda ne prinese uspeha, je jasno, da denar sam po sebi ni dovolj,« so neuspeh ekipe PSG pospremili na spletni strani ameriškega ESPN.