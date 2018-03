Štirideset minut solidne igre je bilo dovolj za prvo jeseniško zmago v četrtfinalu alpske lige, ki se že nocoj seli na tivolski led. Olimpija je v Podmežakli pokazala več kot na večini derbijev v tej zimi, a je bila za zmago vseeno prekratka za dva zadetka. Čeprav bo četrtfinalna serija še dolga, se lahko zgodi, da Olimpija ne bo tako hitro pozabila poceni zapravljene priložnosti na Jesenicah.

Gorenjski hokejisti so v tej sezoni na vseh osmih tekmah z Olimpijo prevladovali, a so bili ravno na četrtfinalni premieri alpske lige najmanj prepričljivi doslej. Na začetku zadnje tretjine je bilo njihovo vodstvo s 4:1 previsoko, saj si je Olimpija z nezanesljivim vratarjem Robertom Kristanom dobesedno sama zabijala gole. Kristan je z naskokom najbolje plačan in najizkušenejši hokejist v ljubljanski garderobi. Po letu dni premora od hokeja se je vrnil na igrišče, da bi Olimpiji ponudil dodano vrednost, a se je na vrhuncu sezone znašel v preslabi psihološki in vratarski formi. Močno ga je potrlo, da se februarja ni uvrstil med potnike za olimpijski Pjongčang, obenem pa mu preglavice povzroča tudi poškodba kolena. V zadnjem obdobju ga je na odločilnih tekmah za uvrstitev v končnico zasenčil obetavni Tilen Spreitzer. Ljubljanski trener Jure Vnuk ni imel poguma, da bi Spreitzerja postavil v vrata že na prvi tekmi četrtfinala, a mladi vratar ostaja skriti adut Olimpije za nadaljevanje serije. »Za Jeseničane imam pripravljenih še kar nekaj presenečenj,« napoveduje Jure Vnuk, ki je Olimpijo po prevzemu trenerskega položaja sredi januarja približal Jesenicam tako po igri kot kondicijski pripravi.

Železarji so na tivolskem igrišču nazadnje izgubili pred skoraj dvema letoma, ko jim je nasproti stala propadla Olimpija. Očitno bo v polfinale alpske lige napredovalo moštvo, ki bo naredilo manj napak in uspešneje zdržalo naporen ritem tekem, ki si sledijo na dva dni. »Olimpija do našega vodstva s 4:1 ni imela nobene igre. Ob koncu smo se preveč sprostili, a sem igralcem povedal, da zmaga ne bo prišla kar sama od sebe,« je dejal jeseniški trener Gaber Glavič. Državnim prvakom se pozna, da od uvrstitve v končnico niso imeli tekem z visokim tekmovalnim nabojem, Olimpija pa igra na pogon prerojenega Andreja Hebarja, ki je v Pjongčangu našel novo dimenzijo v igri. »Na prvi tekmi smo naredili preveč napak. Zadnja tretjina je smerokaz, kako moramo igrati v nadaljevanju,« pravi Hebar. Tekma v tivolski dvorani se bo začela ob 19.15.