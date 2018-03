Tampa je odigrala že šesto zaporedno tekmo v podaljšku, kar je zgolj ena manj od rekorda NHL, ki si ga iz leta 2004 lasti Edmonton in od 2009 Toronto. V teh šestih zaporednih podaljških so petkrat zmagali in enkrat izgubili. Ob tem so podaljški kot kaže pisani na kožo Pointu, ki je to sezono še četrtič zadel v podaljšku, poleg tega ima na svojem računu tudi štiri odločitve na tekmah s kazenskimi streli.

»Moraš biti prisoten na ledu in trenerji mi tu zaupajo. V čast mi je igrati podaljške, celotna ekipa pa se trudi po najboljših močeh in dejansko me uspejo najti v pravih trenutkih. A nisem samo jaz, celotna ekipa v podaljšku igra vrhunsko,« je po tekmi dejal Point, ki je v tej sezoni odločil že deset tekem.

Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings v noči na petek v Staples Centru gostil Washington Wizards.