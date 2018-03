Prav na vseh tekmah so gosti dosegli tri gole, za zmago je bilo to dovolj le Ottawi v Dallasu, senatorji so zmagali 3:2, zmago s 4:3 pa so zabeležili aktualni prvaki, pingvini iz Pittsburgha, boljši so bili od Calgaryja, Edmonton proti Arizoni in Vancouver proti otočanom iz New Yorka.

Za kralje Anžeta Kopitarja, ki zasedajo osmo mesto v zahodni konferenci, v ponedeljek pa so imeli prost dan, je najpomembnejši poraz Calgaryja. Ta se z njimi in še nekaterimi drugimi, - od četrtega do 11. mesta je velika gneča -, bori za uvrstitev v končnico, tokrat je osvojil točko. Osvojil pa jo je pri aktualnih prvakih iz Pittsburgha, ki so v vzhodni konferenci pri pogledu na lestvico zaenkrat lahko mirni.

Tudi zaradi novih dveh točk, za kateri so se morali dobro potruditi. Gosti so bili podjetnejši, a je pingvine reševal vratar Tristan Jarry. Zbral je 35 obramb, premagali so ga le Mark Giordano, Mikael Backlund, v prvi tretjini sta izničila zaostanek 0:2, in Troy Brouwer, ki je v drugi postavil končni izid tekme. Za Pittsburgh je Jevgenij Malkin dosegel gol ter tudi dvakrat podal, podajalec je bil tudi pri odločilnem zadetku Justina Schultza v tretji minuti podaljška.

To kar je bil Schultz v Pittsburghu, je bil v Dallasu Šved Erik Karlsson, ki je bil prav tako uspešen v tretji dodatni minuti. Ottawa je bila blizu uspeha že po rednem delu, toda s svojim drugim golom na tekmi je domačim tik pred koncem vsaj točko priboril Tyler Seguin.

Tudi v Edmontonu je bil mož odločitve Šved. Oscar Klefbom je bil natančen že v 50. minuti podaljška. To je bil njegov prvi gol v novem letu, pred tem je zadnjič zadel 9. decembra. Tokrat je izkoristil podajo Connorja McDavida, ki je vknjižil svojo 50. podajo v sezoni in 80. točko, s katero je trenutno tretji najučinkovitejši igralec lige, pred njim sta le Rusa Malkin z 82 in Nikita Kučerov s 85 točkami.

Junak tekme med Vancouvrom in New York Islanders je bil Brandan Leipsic, ki je svoj drugi gol na tekmi dosegel v tretji minuti podaljška. Tudi njegov Vancouver je bil blizu zmage po 60 minutah, toda poln izkupiček mu je z golom minuto pred koncem preprečil Jordan Eberle. Za otočane je bil to že sedmi zaporedni poraz, tako da so že padli med tiste ekipe, ki zaenkrat niso na mestih, ki zagotavljajo uvrstitev v končnico.

Brez te bo zagotovo ostal Buffalo, saj se je z zmago proti Torontu le prepustil zadnje mesto v ligi Arizoni. V Buffalu je po podaljšku dišalo le do polovice tekme, ko je bilo na semaforju 2:2, nato pa so domači dosegli tri gole in tekmo mirno pripeljali do konca.