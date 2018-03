Hokejisti Jesenic in Olimpije z današnjo premiero četrtfinala v alpski ligi začenjajo prvi vrhunec letošnje zime na domačem klubskem prizorišču. Železarji v serijo na štiri zmage vstopajo kot favoriti, napredovanje v polfinale pa napovedujejo pri Olimpiji.

»Jesenice so si ustvarile pritisk, ker so za nasprotnika izbrale ravno Olimpijo. Računam, da so se ušteli. Ne vedo, kaj jih čaka,« kar poka od samozavesti ljubljanski trener Jure Vnuk. Tivolske hokejiste je prevzel sredi januarja, potem ko je moštvo ravno na Jesenicah doživelo najhujši poraz v sezoni (2:7). Olimpija je pod vodstvom Vnuka na dosedanjih osmih tekmah petkrat zmagala in trikrat izgubila. Moštvo še ni prerojeno, učinek Vnukovega dela bodo razkrile prihajajoče preizkušnje v četrtfinalu alpske lige. Slovenskih derbijev v prihodnjem mesecu dni in pol zlepa ne bo zmanjkalo, saj se lahko zgodi, da bosta tekmeca v letošnji sezoni vključno s finalom državnega prvenstva odigrala kar devetnajst medsebojnih tekem. Jeseničani so doslej prevladovali prav na vseh sedmih tekmah z Olimpijo in jo šestkrat premagali.

Železarji s trenerjem Gabrom Glavičem slovijo po prepoznavni napadalni in disciplinirani igri. Vse dosedanje tekme z Olimpijo so dobili zaradi daljše klopi in večje vzdržljivosti, obenem pa se v Podmežakli po letih zatišja naposled uspešneje uveljavljajo mladi hokejisti. Skoraj polovica gorenjskega moštva bo ravno v času četrtfinala z Olimpijo vzporedno igrala še končnico v mladinskem tekmovanju EBEL, kar se bo v napornem ritmu tekem v članski kategoriji zagotovo poznalo. Jeseničani so v prednosti predvsem zaradi uigranosti in učinkovitosti, saj so v rednem delu alpske lige v konkurenci sedemnajstih klubov zabili največ golov (171). Olimpija je po številu doseženih zadetkov skupaj z mladinci Salzburga najskromnejša udeleženka četrtfinala (126), a v tivolskem moštvu kljub ponavljajočim se nihanjem med zimo poudarjajo, da se hokejska sezona s prvim dejanjem četrtfinala šele dobro začenja.

»Prvi cilj smo z uvrstitvijo v končnico dosegli, a se pri tem ne bomo ustavljali. Vesel sem, da bomo igrali z Jesenicami, da bomo lahko pokazali pravi obraz. Napovedujem uvrstitev v polfinale, saj imamo več izkušenj kot tekmeci. Če se bomo držali načrta, na prvi oviri ne bomo imeli nobenih težav,« pred današnjim začetkom četrtfinala v razgreti Podmežakli dviguje temperaturo Jure Vnuk, ki mu jezik teče kot namazan. V funkciji trenerja doslej še nikdar ni vodil moštva na slovenskem derbiju, ima pa številne izkušnje iz igralske kariere: »Derbiji zame niso neznanka. Letošnji porazi z Jesenicami so ostali na smetišču zgodovine, zdaj nas čaka drugačna zgodba. Olimpija bo hitrejša, bolj disciplinirana in zelo motivirana. Pripravili smo nekaj posebnosti v igri, zato je prednost zagotovo na naši strani.«

Slovenski četrtfinale bo ponudil tudi neposredni dvoboj najboljših vratarjev lige, saj sta Clarke Saunders in Robert Kristan v tej sezoni zbrala po 93 odstotkov ubranjenih strelov. V prednosti bi lahko bil Kanadčan v jeseniških vratih, saj je imel Kristan nazadnje znova težave s poškodbo kolena, obenem pa ga je zelo razočaralo, ker ni dobil vpoklica v slovensko olimpijsko reprezentanco. Ko so Ljubljančani na odločilnih tekmah lovili vizum za končnico, ga je uspešno nadomestil obetavni Tilen Spreitzer, Kristan pa se je med vratnici neposrečeno vrnil šele minulo soboto, ko je Olimpija po kazenskih strelih nenadejano klonila pri globoko zadnjeuvrščeni podružnični celovški ekipi.