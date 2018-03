Plenilci in vitezi ne popuščajo

Nashville Predators in Vegas Golden Knights ne popuščajo. Najboljši ekipi zahoda lige NHL sta vpisali novi zmagi. Plenilci so gostovali v Denverju in po podaljšku s 4:3 premagali Colorado Avalanche, zlati vitezi pa so v New Jerseyju slavili s 3:2.