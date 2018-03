Današnje tristransko srečanje BiH, Hrvaške in Srbije na predsedniški ravni je bilo prvo po šestih letih. Predsedujoči predsedstvu BiH Čović je izpostavil, da so na srečanju prevladovale gospodarske, družbene in demografske teme, kot tudi širitev EU na podlagi strategije Evropske komisije o Zahodnem Balkanu. V teh okvirjih so iskali stične točke za krepitev odnosov treh držav, je dejal.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je ocenila, da je bilo srečanje »izjemno koristno«, ker so se poleg odprtih vprašanj dotaknili področij, ki so lahko pozitivna in produktivna, ko gre za sodelovanje treh držav.

Poudarila je, da vidi možnosti sodelovanja v prometu in energetiki, posebej ko gre za izgradnjo evropskega cestnega koridorja Vc, ki bo čez Hrvaško in BiH povezal Budimpešto in pristanišče v Pločah ter se povezal z načrtovanim »cestnim prstanom Sarajevo-Beograd«. Kot priložnost za tesnejše povezovanje je omenila tudi skupni nastop treh držav na tretjih trgih.

Zagreb podpira evropsko pot BiH Grabar-Kitarovićeva je dejala, da Zagreb podpira evropsko pot BiH in izrazila upanje, da bo ta sosednja država čim prej postala tudi kandidatka za članstvo v EU. Srbski predsednik Vučić je prav tako dejal, da Srbija spoštuje ozemeljsko celovitost BiH ter da sta zanj najbolj pomembna mir in stabilnost na območju ter da tri države medsebojno krepijo trgovinske in gospodarske odnose. Med drugim je izpostavil, da so se danes pogovarjali tudi o odpravi birokratskih ovir za tovorni promet na mejah treh držav ter izrazil pričakovanje, da bo naslednja trilaterala v Novem Sadu v Srbiji. Napovedal je, da bo sredi marca v Beogradu srečanje ministrov za promet Srbije in Hrvaške, ki bosta govorila o posodobitvi železniške povezave med Zagrebom in Beogradom. Pričakuje, da bo tudi Grabar-Kitarovićeva kmalu prišla na uradni obisk v Srbijo. Član predsedstva BiH Izetbegović je med drugim izpostavil, da ima BiH »nujen problem« s Hrvaško, ko gre za izgradnjo mostu na polotok Pelješac, a je dodal, da ga veseli, ker je hrvaška predsednica ponovila, da bodo pri izgradnji mostu spoštovali vse pravice BiH.