Dragan Mektić je pojasnil, da je organizacija dejansko paravojaška formacija, sestavljena iz ljudi, ki so pravnomočno obsojeni hudih kaznivih dejanj, kot sta nasilje in tihotapljenje drog. »Trditev o humanitarni organizaciji je smešna,« je povedal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina. Novinarjem je minister pokazal fotografije, na katerih so pripadniki te organizacije oblečeni v uniforme elitnih vojaških enot, v rokah pa držijo orožje.

Oblasti Republike srbske trdijo, da nimajo dokazov, da bi bila Srbska čast vpletena v kakršnekoli kriminalne aktivnosti. Mektić je na drugi strani poudaril, da gre pri tem za zavajanje javnosti in da obstajajo jasni dokazi o protizakonitem ravnanju organizacije.

Dodal je, da ga to spominja na začetek 90. let prejšnjega stoletja, ko so se začele pojavljati različne paravojaške enote, na čelu katerih so bili »kriminalci, ki so izzvali spopade«. Danes takšne enote predstavljajo »eskadrone smrti«, katerih naloga je »nagnati strah v kosti« Dodikovim političnim nasprotnikom v volilnem letu.

Tega ne bodo dopustili, je zagotovil Mektić in pojasnil, da bodo pristojne službe v prihodnjih dneh tožilstvu BiH predale vse zbrane informacije o dogajanju v povezavi s tem. Pričakuje, da se bo tožilstvo hitro odzvalo in odločilo, katere ukrepe bi morala sprejeti policija. »To je paravojaško organiziranje in moramo se braniti,« je izpostavil. Dodal je, da se je policija BiH sposobna zoperstaviti takšnim grožnjam, še navaja Hina.

Organizacija je registrirana v Srbiji, svojo podružnico pa želi ustanoviti tudi v BiH oziroma Republiki srbski. Njeni pripadniki so se med drugim fotografirali z Dodikom, udeležili pa so se tudi prireditve ob dnevu Republike srbske v Banjaluki 9. januarja.