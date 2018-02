Predsednik Evropske komisije je po srečanju s predstavniki BiH dejal, da je to pomemben dan tako za BiH kot Evropo ter pohvalil njihovo dosedanje delo. Poudaril je, da je bolj kot hitrost pomembna kvaliteta, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

BiH je danes predala vprašalnik z več kot 3000 odgovori. Evropski komisar za širitev Johannes Hahn ga je Sarajevu predal decembra 2016, vlada BiH pa je izpolnjen vprašalnik potrdila decembra lani. V BiH so zaradi kompleksnosti državnega ustroja za izpolnitev vprašalnika potrebovali dlje časa kot druge države v regiji, ki so za to potrebovale največ pet mesecev. Juncker je danes tudi pojasnil, da trenutno še ne more določiti datuma, kdaj bo BiH postala kandidatka za članstvo v EU.

Čović je na novinarski konferenci po srečanju izpostavil, da je cilj BiH biti v naslednjem krogu širitve unije. Med prvimi koraki proti uniji pa bo ureditev mejnih vprašanj s sosedami. Tako namerava Čović čim prej organizirati tristransko srečanje s Hrvaško in Srbijo. »BiH svojo evropsko pot drži v svojih rokah,« je še dejal Čović in poudaril, da je vprašanje, kdaj bo BiH postala članica EU, predvsem odvisno od razmer v državi in ne toliko od Bruslja. Pri tem je dodal, da tudi predvolilno obdobje ne bo zaustavilo reform, ki jih morajo sprejeti.