Małgorzata Szumowska, filmska režiserka: »Umetnosti nikakor ne smejo omejevati moralni imperativi«

Małgorzata Szumowska sodi med najbolj znane poljske filmske ustvarjalce, poleg režiranja igranih in dokumentarnih filmov deluje tudi kot scenaristka in producentka. Njeni filmi se pogosto ukvarjajo s telesnostjo in prizadevanjem, da bi jo uskladili z duhovnostjo, od gejevskega duhovnika v filmu V imenu ali žalujoče ženske z anoreksijo v Telesu do moškega, ki v Obrazu po presaditvi obraza pade v krizo identitete.