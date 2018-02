Fox Searchlight in mehiški režiser Guillermo del Toro, ki je za film že prejel zlati globus in bafto, poteguje se tudi za oskarja, sta po navedbah tujih medijev obtožbe že zanikala. Kot je poudaril režiser, za Zindelovo dramo še nikoli ni slišal. Fox Searchlight pa je trditve Zindelovih označil za neutemeljene.

Najmanj 61 podobnosti med dramo in filmom

Zindelovi so prepričani, da je film »na več načinov identičen« pokojnikovi drami iz leta 1969 z naslovom Let Me Hear You Whisper (Naj te slišim šepetati). Pripoveduje zgodbo o čistilki Helen, ki se v raziskovalnem laboratoriju zaljubi v delfina in ga skuša rešiti.

Odvetnik Zindelovih Marc Toberoff je po navajanju britanskega BBC zatrdil, da obstaja najmanj 61 podobnosti med dramo in filmom ter da obe zgodbi, postavljeni v čas hladne vojne, govorita o neporočenih čistilkah, ki se zbližata z morskim bitjem.

Dogajanje Oblike vode je postavljeno v Baltimore v leto 1962. Elisa Esposito je nemo, osamljeno in vase zaprto dekle, ki dela v strogo varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se za vedno spremeni, ko s sodelavko Zeldo odkrijeta luskasto bitje iz Južne Amerike. Med njima se razvije posebna vez.

Za upodobitev Elise je Sally Hawkins nominirana za oskarja, prav tako Octavia Spencer, ki igra Zeldo. Med 13 nominacijami se poteguje tudi za oskarja najboljši film, najboljšo režijo, scenarij, igralca v stranski vlogi (Richard Jenkins) in vrsto nagrad v tehničnih kategorijah.