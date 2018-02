Dvanajsti Festival gorniškega filma te dni poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale, Mestnem kinu Metropol v Celju ter v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Letos je skoraj tretjina celovečernih, med njimi ameriški film Klatež: Legenda Freda Beckeyja, ki govori o življenju skrivnega alpinističnega junaka. Portretni je tudi britanski film Psiho vertikala, ki opisuje 18-dnevni solo vzpon Andyja Kirkpatricka v El Capitanu.

Avstrijski dokumentarec Življenje v štirih elementih pripoveduje zgodbo o petih pustolovcih, ki potujejo skozi štiri elemente – zemljo, zrak, vodo in ogenj – in se soočajo tako s sanjami kot izgubami. Magnetna privlačnost gora je francosko-britanski dokumentarec, ki z adrenalinskimi športniki raziskuje psihologijo tveganja v gorah. Večkrat nagrajeni dokumentarec Santoalla pa spregovori o nizozemskem paru, ki si je ustvaril podeželski raj v odmaknjeni španski vasi, a zaradi upora domačinov pride do skrivnostnega izginotja.

Med šestimi slovenskimi filmi najdemo avanturistični podvig Mihe Podgornika in Ivice Kostelića Proti horizontu, ko sta na smučeh prečkala Grenlandijo. Zadnji ledeni lovci Rožleta Bregarja in pokojnega Jureta Breceljnika pripoveduje zgodbo o izginjajoči kulturi Inuitov, kratki alpinistični film Monike Novak Mogoče govori o odpravi v Himalajo, dokumentarno-igrani film Po stezi pastirjev in tekačev Petra Vrčkovnika pa o Veliki planini. Odčarani kino Eve Pivač in Matjaža Pinterja nas popelje v tri gorske vasi na zahodu Nepala. im