Osemintridesetletna režiserka Adina Pintilie v svojem na pol dokumentarnem filmu Touch Me Not (Ne dotikaj se me) raziskuje različice in meje spolnosti, piše nemška tiskovna agencije dpa.

Dogajanje animiranega filma Isle of Dogs (Otok psov) ameriškega režiserja Wesa Andersona je umeščeno na Japonsko. Glavni lik je 12-letni deček Atari, ki se po tem, ko vse pse izženejo iz mesta na t.i. otok smeti, odpravi tja iskat svojega psa.

Poljski film Mug (Obraz), ki ga je režirala Malgorzata Szumowska, pa je po pisanju dpa parabola družbe. To je že tretji režiserkin film, ki je bil umeščen v tekmovalni program festivala.

Eleni Okopnaji častni zlati medved za prispevek h kinematografiji Srebrni medved, poimenovan po Alfredu Bauerju za igrani film, ki odpira nova obzorja, je žirija namenila paragvajskemu filmu The Heiresses (Dedinje) režiserja Marcela Martinessija. Martinessijev celovečerni igrani prvenec je bil obenem prvi paragvajski film, ki je bil vključen v tekmovalni program festivala. Film pa je nocoj prejel še eno nagrado - oseminšestdesetletna paragvajska igralka Ana Brun je prejela srebrnega medveda za najboljšo igralko. Srebrnega medveda za najboljšega igralca je prejel francoski igralec Anthony Bajon za vlogo v filmu The Prayer (Molitev) režiserja Cedrica Kahna. Film pripoveduje o mladem odvisniku od drog, ki se s pomočjo molitve želi rešiti odvisnosti. Srebrnega medveda za najboljši scenarij sta prejela Manuel Alcala in Alonso Ruizpalacios za mehiški film Museo (Muzej), Ruizpalacios podpisuje tudi režijo filma. Častnega zlatega medveda za izjemen prispevek h kinematografiji je prejela kostumografka Elena Okopnaja za ruski film Dovlatov, ki ga je režiral Aleksej German ml. Mednarodni žiriji Berlinala je predsedoval nemški režiser Tom Tykwer.