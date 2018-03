Opozicijske stranke so sicer že pred umorom novinarja pozivale ministra Kalinaka k odstopu zaradi stikov s podjetniki, ki so jih medtem že obtožili utaje davkov. Sedaj pa so se pozivom pridružili še predstavniki koalicije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

K odstopu ga je namreč pozvalo več članov stranke Most-Hid, ki je koalicijska partnerka vodilnih socialdemokratov Roberta Fica. Vodja stranke Most-Hid Bela Bugar je sicer v četrtek po večurnem kriznem zasedanju dejal, da bo Ficotu dal na voljo še nekaj časa, da reši težave. »Po moje ni potrebno žrtvovati tudi vlade,« je dejal.

Koalicija se spopada s težavami tudi v parlamentu. Po današnjem odstopu poslanca Most-Hid Igorja Janckulika se namreč ugiba, ali mu bo sledilo še več poslancev koalicijskih strank. Ta ima sicer le tesno večino 78 sedežev od 150. Opazovalci tako že ugibajo, da se bliža konec Ficove vlade, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na Slovaškem se za nocoj v podporo temeljiti preiskavi umora Kuciaka obetajo tudi demonstracije, ki naj bi se jih udeležilo več tisoč državljanov. Samo v Bratislavi pričakujejo preko 11.000 ljudi. Različne prireditve v spomin na novinarja pa bodo med drugim organizirali tudi na Češkem, V Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji.

Zaradi umora novinarja je svoj odstop v prejšnjih dneh naznanilo že več politikov in sicer minister za kulturo Marek Madarič, svetovalka slovaškega premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan. Slednja je Kuciak omenjal v članku o povezavah med slovaškimi politiki in italijansko mafijo.