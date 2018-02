Kuciak je podlegel strelu v prsni koš, njegovo dekle pa so ustrelili v glavo. Uboj se je zgodil med četrtkom in nedeljo, ko je policija trupli našla v novinarjevi hiši v kraju Velka Maca v bližini Trnave, je dejal vodja slovaške policije Tibor Gašpar. Dekle se družini ni javilo od četrtka, zaradi česar so obvestili policijo, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Umor je najverjetneje povezan z novinarjevim delom, je dejal Gašpar in dodal, da takšnega primera na Slovaškem še niso imeli. Dejanje preiskujeta policija in posebna preiskovalna agencija. Notranji minister Robert Kalinak je ponudil milijon evrov za informacije, ki bi omogočile identifikacijo napadalca oziroma napadalcev.

Preiskovalni novinar je pisal za portal Aktuality.sk, ukvarjal pa se je predvsem s korupcijo in davčnimi utajami. Preiskoval je tudi sumljiva dejanja podjetnikov, ki naj bi bili blizu vladajoči stranki slovaškega premierja Roberta Fica Smer. Jeseni mu je podjetnik Marian Kocner javno zagrozil, da bo objavil podobne »umazane podrobnosti« o njem in njegovi družini, kot jih je novinar objavil o podjetniku. To je Kociak prijavil policiji, ki pa se ni odzvala. Prejel je tudi več groženj s smrtjo.

Policija je po umoru sporočila, da bo po potrebi uvedla posebne varnostne ukrepe, novinarjem, ki bi bili lahko prav tako ogroženi, pa zagotovila varovanje, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Fico je umor označil za »odvratno dejanje«. »Če se izkaže, da je smrt preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka zares povezana z njegovim delom, gre za napad brez primere na svobodo medijev in demokracijo na Slovaškem,« je povedal.