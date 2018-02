Ko sovražni govor postane krvav

Nedeljski umor slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove sopotnice Marine Kusnirove je novinarsko skupnost pretresel. Novinarji so bili zgroženi, užaloščeni, ogorčeni. Vendar je bil učinek umora ravno nasproten od hotenega: po njegovi smrti so mediji preplavljeni z detajlnimi pripovedmi o ozadjih delovanja ljudi, o katerih je Kuciak poročal in ki bi bili lahko povezani z njegovim umorom. Opisane povezave segajo od mafije do politike. Posthumno je bil objavljen tudi Kuciakov zadnji, nedokončani članek. Če ubiješ novinarja, jih šele zares dobiš po glavi. Ker vseh novinarjev ne moreš ubiti, se umor enostavno – ne splača.