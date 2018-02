V članicah Evropske unije so umori novinarjev zaradi njihovega dela redki, posebno če ne gre za posebne okoliščine, kot je terorizem. Zdaj pa se je očitno zgodil že drugi v štirih mesecih. Na Slovaškem so v nedeljo našli ustreljena 27-letnega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka, ki se je največ ukvarjal z gospodarskim kriminalom, in njegovo zaročenko. Potem ko se slednja ni oglasila, je njena družina obvestila policijo. Trupli so v nedeljo našli v Kuciakovi počitniški hiši v mestu Velika Maca 65 kilometrov vzhodno ob Bratislave.

»Okoliščine kažejo, da je šlo za načrtovani umor, ne za spontano soočenje,« je dejal vodja slovaške policije Tibor Gaspar. Oba sta bila umorjena s streli v prsi ali glavo, so sporočili, nihče od sosedov pa ni videl ali slišal ničesar posebnega. Dejanje preiskujeta policija in posebna preiskovalna agencija. Notranji minister Robert Kalinak je ponudil milijon evrov za informacije, ki bi omogočile identifikacijo napadalca oziroma napadalcev.

Kuciak je zadnja tri leta delal za spletni časnik Aktuality.sk, največ pa je preiskoval sporne kupčije poslovnežev, ki so povezani z vladajočimi socialdemokrati premierja Roberta Fica. Poročal je o korupciji in davčnih utajah. Eden od poslovnežev je Kuciaku lani grozil, da bo objavil »umazanije« o njem in njegovi družini, potem ko ga je novinar vzel pod drobnogled. Kuciak je grožnje prijavil policiji, pozneje pa na družbenem omrežju zapisal, da ta ni ukrepala. Dobil naj bi tudi že grožnje s smrtjo.

Policija je zdaj sporočila, da bo po potrebi uvedla posebne varnostne ukrepe. Novinarjem, ki bi bili lahko prav tako ogroženi, pa bo zagotovila varovanje, pravi.

Sin ubite novinarke: Lahko bi ga rešili

Primer je nekaj povsem novega za Slovaško, njene oblasti in policijo. Fico je dejal, da gre za »napad na svobodo in demokracijo brez primere«, če se izkaže, da je umor povezan z novinarjevim delom. Portal, za katerega je delal Kuciak, je v lasti švicarskega medijskega podjetja Ringier in nemškega založniškega podjetja Axel Springer. Iz obeh so v skupni izjavi zapisali, da so ogorčeni in osupli nad dogodkom ter da bodo podvojili svoje napore, če je bil umor namenjen temu, da se novinarje odvrne od dela.

Organizacija Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) v svojem spletnem arhivu nima evidentiranega nobenega umora novinarja na Slovaškem. Tudi sicer jih v članicah Evropske unije ni veliko: od leta 1992 so jih našteli 17, pri čemer pa jih je osem umrlo na isti dan – 7. januarja 2015 v napadu teroristov na pariški satirični časnik Charlie Hebdo.

Predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani je dejal, da EU ne sme sprejeti, da bi bil novinar umorjen zaradi opravljanja dela. Oglasil se je tudi sin oktobra ubite preiskovalne novinarke na Malti, Daphne Caruana Galizia, in odgovornost za Kuciakovo smrt pripisal tudi evropski komisiji. Dejal je, da ni bila dovolj aktivna po umoru njegove matere, ki je poročala o korupciji najvišjih političnih krogov na Malti, potem pa bila oktobra ubita v eksploziji bombe, podtaknjene pod avtomobil. Sin je povedal, da je njegova družina evropsko komisijo opozorila, da so se z umorom njegove matere postavila nova merila glede dopustnih dejanj v Evropski uniji in da bo kmalu umrl še kdo, če ne bodo sprejeti odločni ukrepi. »Jana Kuciaka bi lahko rešili,« je na twitterju zapisal Andrew Caruana Galizia. ba, agencije