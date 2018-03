V naši današnji rubriki bomo predstaviti tiste pevce, ki so na tem popevkarskem tekmovanju nastopili večkrat, natančneje največkrat. V večini so to pevke in pevci, ki so se uvrstili v finale najboljših v Evropi trikrat, dva celo štirikrat. Tako med serijske nastopajoče nismo uvrstili dveh naših, Darje Švajger (1995, 1999) in Omarja Naberja (2005, 2017) – takšnih, ki so nastopili na dveh tekmovanjih, je od leta 1956 do danes namreč nešteto. Pojasnilo: med tistimi, ki so nastopili trikrat, smo izbrali uspešnejše.

Fud Leclerc, Belgija Belgijski pevec, tekstopisec, pianist in harmonikar, po koncu glasbene kariere pa tudi svetovni popotnik in gradbenik, s pravim imenom Fernand Urbain Dominic Leclercq (1924–2010), je zastopal Belgijo na evrovizijski popevki kar štirikrat. Prvikrat že na uvodnem tekmovanju, leta 1956, ko so izbrali samo zmagovalko, vsi preostali pa so bili drugi. Tudi Fud, ki je zapel balado, šanson Messieurs les noyés de la Seine (Gospodje utopljenci iz Sene). Leta 1958 je zapel Ma petite chatte (Moja mala draga) in osvojil peto mesto od desetih. Leta 1960 je bil najboljši z Mon amour pour toi (Moja ljubezen do tebe) – šesti od trinajstih udeležencev. Leta 1962 si je s Ton nom (Tvoje ime) delil zadnje mesto, brez osvojene točke. Leclerc je bil, kadar ni potoval in prepeval, sicer pianist veliko pomembnejše pevke šansonov Juliette Gréco. Na njegove uspehe in pionirska dejanja so se spomnili leta 2005, ko ga je belgijska televizija RTBF povabila na prireditev kot legendo, starosto belgijskih nastopov na največji popevkarski prireditvi v Evropi, pa tudi širše.

Lys Assia, Švica Švicarska pevka, prva zmagovalka Evrovizije leta 1956 v švicarskem Luganu, je na tekmovanju nastopila štirikrat. Prvič je ob zmagovalni pesmi Refrain (Refren) zapela še Das alte Karussell (Stari vrtiljak) – samo na uvodni prireditvi Evrovizije sta bila vsaki državi dovoljena dva nastopa. Potem se je Lys vrnila na prireditev še leta 1957, ko je bila osma s skladbo L'enfant que j'étais (Otrok sem bil), in leta 1958, ko je bila druga s skladbo Giorgio. V zadnjih letih se je veliko govorilo o tem, da naj bi legendarna pevka (rojena je bila leta 1924, leta 1942 pa je začela nastopati) spet nastopila na prireditvi, a se ni prebila prek švicarskega izbora.

Domenico Modugno, Italija Za mnoge prvi italijanski kantavtor (1928–1994), kasneje pa tudi poslanec italijanske radikalne stranke, je prvič nastopil leta 1958 z Nel blu dipinto di blu (Modro, obarvano v modro). Eden najbolje prodajanih evropskih hitov, znan tudi kot Volare, je bil šele tretji, prvi je bil francoski pevec André Claveau. Naslednje leto je zapel Piove (Dežuje) in bil komaj šesti. Katastrofa se je zgodila leta 1966 z Dio come ti amo (Bog, kako te ljubim) – razdelil si je zadnje mesto s Terezo Kesovijo, ki je pela za Monako, ostala sta brez točk.

Udo Jürgens, Avstrija Švicarsko-avstrijski pevec in komponist se je rodil v Celovcu (1934 –2014). Njegova največja uspešnica je skladba Mercie, Cherie, ki jo je zapel leta 1966, ko je bila evrovizijska tekma v Luksemburgu. Pevec, za katerega pravijo, da je v karieri prodal okoli 100 milijonov plošč, se je udeležil tudi tekmovanj leta 1964 – bil je šesti – in 1965 – bil je četrti. Naši severni sosedje in nemško govoreče poslušalstvo ga ceni kot enega najpomembnejših pop izvajalcev, ki ga je mogoče primerjati tudi z ameriškimi in angleškimi izvajalci. Napisal naj bi več kot 1000 skladb.

Ana Vissi, Grčija/Ciper Grško pevko bolj kot po evrovizijskih nastopih poznamo po originalni izvedbi skladbe Saše Lendero, Ne grem na kolena ali v originalu Kanenas (Nihče). Anna Vissi (1957) z grškega dela Cipra je gotovo najpopularnejša pevka s tega otoka, čeprav je leta 1980 nastopila za Grčijo s skladbo Autostop in osvojila 13. mesto. Leta 1982 je zapela Mono i agapi (Samo ljubezen), takrat je zastopala Ciper in osvojila peto mesto. Leta 2006 se je uvrstila v finale, spet za Grčijo, z angleško skladbo Everything (Vse), bila je deveta.

Chiara, Malta Chiara Siracusa je na evrovizijskem spektaklu nastopila v letih 1998, 2005 in 2009. S popevko The One that I Love (Tisti, ki ga ljubim) je v Birminghamu zasedla tretje mesto, potem ko so na koncu zadnji glasujoči Makedonci s svojimi točkami omogočili, da je zmagala Dana International. S skladbo Angel je v Kijevu osvojila drugo mesto. S komadom What if We (Kaj če bi mi) je v Moskvi končala na 22. mestu. Enainštiridesetletna pevka velja za eno najuspešnejših evrovizijskih tekmovalk, ki niso nikoli zmagale (ob njej še Katja Ebstein in skupina Wind).

Katja Ebstein, Zahodna Nemčija Zdaj 72-letna pevka je bila rojena na Poljskem kot Karin Witkiewicz. Svojo novo domovino je predstavljala na tekmovanju za pesem Evrovizije trikrat, leta 1970, 1971 in 1980. Dvakrat je bila tretja, leta 1980 pa se je uvrstila na drugo mesto s skladbo Theater (Gledališče). Velja za najuspešnejšo izvajalko izmed vseh, ki so se udeležili evrovizijskih srečanj, pa nikoli niso zmagali. Seveda je tudi res, da je bila konkurenca pred letom 1990 manj številna kot v zadnjih letih. Ebsteinova je v devetdesetih posnela kar nekaj plošč o Medžugorju.

Wind, Zahodna Nemčija Nemška skupina je nastala leta 1985 in je še istega leta zastopala Zahodno Nemčijo na evrovizijskem festivalu na Švedskem. S pesmijo Für alle (Za vse) so končali na drugem mestu. Leta 1987 so zapeli eno največjih evrovizijskih uspešnic Laß die Sonne in dein Herz (Pusti soncu v srce), a jih je ugnal Johnny Logan. Tretjič so nastopili leta 1992 v Malmöju, s pesmijo Träume sind für alle da (Sanje za vse). Bili so šestnajsti. Wind velja za skupino, ki ji ni uspelo samo v Nemčiji – priredbo Pusti soncu v srce so pri nas recimo peli Kingston.

Corry Brokken, Nizozemska Nizozemska pevka (1932–2016) je bila zelo povezana z Evrovizijo. Nastopila je že na prvem tekmovanju v Luganu, leta 1957 pa je s pesmijo Net als toen (Tako kot takrat) osvojila prvo mesto. Leta 1958 se je spet poskusila s pesmijo Heel de wereld (Ves svet) in zasedla zadnje mesto. Tako je v seznamih zanimivosti navedena kot edina pevka, ki je bila na Evroviziji tako prva kot zadnja. Corry Brokken pa ni bila samo pevka. Leta 1976, ko je bila evrovizijska prireditev v Haagu na Nizozemskem, je vodila tekmovanje, igrala pa je tudi v treh filmih.