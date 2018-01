Marriott International 1,170.000 sob Po Forbesu je gigantska hotelska skupina Marriott, multinacionalka s sedežem v Marylandu, trenutno vredna 35 milijard dolarjev. Po vsem svetu imajo 226.000 zaposlenih, ki se ukvarjajo z vsemi vrstami hotelirstva, od lastništva zgradb in hotelov do franšiz. Njihove hotele najdemo pod imeni JW Marriott, Ritz-Carlton, St. Regis, Bulgari Hotels & Resorts, Edition Hotels, The Luxury Collection, W Hotels, Delta Hotels, Sheraton, Autograph Collection, Gaylord Hotels, Le Méridien, Renaissance Hotels, Westin… Skupaj je več kot 50 takšnih skupin, med njimi tudi Four Points by Sheraton na Brdu in Design Hotels, s katerimi sodeluje hotel Vander v Stari Ljubljani. Marriott ima v ZDA tudi tri tematske parke. Zgodovina verige sega v leto 1927, njen začetnik je bil John Willard Marriott. Njegov sin Bill Marriott je pri 85 letih še vedno med glavnimi ljudmi v podjetju, čeprav ima vse posle v rokah predsednik uprave Arne Sorenson, prvi v 91-letni zgodovini podjetja doslej, ki ni član družine Marriott; trenutno nadzirajo okoli 6000 hotelov.

Hilton Worldwide 838.000 sob Podjetje s sedežem v Virginiji je nastalo leta 2010 iz imperija Conrada Hiltona, ki je hotelsko verigo začel graditi leta 1919. Na trgu naj bi bilo vredno okoli 19 milijard dolarjev. Imajo 169.000 zaposlenih, ki delajo v kakih 5100 lokalih, hotelih in franšizah po več kot 100 državah sveta. Pod kontrolo imajo znamke Conrad Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels and Resorts, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn, Tru by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Canopy by Hilton…

InterContinental Hotels Group (IHG) 766.000 sob Na Interkonti, kot mu pravijo, smo v Ljubljani dolgo čakali in dobili smo razkošen ter razmeroma drag hotel. A angleška veriga, ki se v glavnem odloča za franšizne pogodbe, ima v svojem portfelju predvsem prestižne zgradbe. Vrednost podjetja je bila lanskega maja ocenjena na okoli 10 milijard dolarjev in angleško podjetje, ki ima korenine nastanka v letu 1777, naj bi imelo kakih 6500 zaposlenih. Še nekaj njihovih znamk: Crown Plaza, Candlewood Suites, Even Hotels, Holiday Inn, Kimpton Hotels & Restaurants.

Wyndham Worldwide 707.000 sob Hotelska multinacionalka iz New Jerseyja nadzira več kot 8000 hotelov v več kot 150 državah na šestih kontinentih. Podjetje, ki je nastalo leta 1976, se je leta 2006 odcepilo od družbe Cendant. Zdaj je vrednost podjetja, ki zaposluje skoraj 38.000 ljudi, 9 milijard dolarjev, prepoznali pa jih boste po imenih: AmericInn, Baymont Inn & Suites, Days Inn, Dazzler Hotels, Dolce, Esplendor Boutique Hotels, Hawthorn Suites, Howard Johnson's, Knights Inn, Microtel Inn & Suites, Ramada (pri nas je v Kranjski Gori), Super 8, The Trademark Hotel Collection.

AccorHotels 525.000 sob Francosko podjetje iz Pariza se lahko pohvali, da ima v lasti ali pod nadzorom 3700 hotelov v mnogih cenovnih razredih. Nastali so leta 1967, ko sta Paul Dubrule in Gérard Pélisson v okolici Lilla odprla prvi hotel Novotel. Po Forbesu naj bi bilo podjetje vredno okoli 12 milijard dolarjev, zaposlovali pa naj bi več kot 150.000 ljudi. Njihove najboljše znamke so Grand Mercure, Mama Shelter, MGallery, Swissôtel Hotels and Resorts, Sofitel, Raffles Hotels & Resorts, Fairmont Hotels and Resorts… Z januarjem naj bi prevzeli dva hotela v Mariboru.

Choice Hotels 505.000 sob Hotelsko podjetje iz Marylanda je nastalo leta 1939 in se ukvarja predvsem s franšiznim hotelirstvom, svoje usluge pa ponujajo v srednjem in visokem cenovnem razredu pod imeni Ascend Hotel Collection, Cambria Hotels & Suites, Clarion Hotel, Comfort Inn, Comfort Suites, Econo Lodge, Mainstay Suites, Quality Inn, Rodeway Inn, Sleep Inn, Suburban Extended Stay Hotel in WoodSpring Suites. Multinacionalka je po Forbesovi oceni vredna kakih 2,7 milijarde dolarjev. Samo na sedežu podjetja zaposluje 1500 ljudi, sicer pa ima v svoji oskrbi okoli 6400 hotelov.

Jin Jiang 374.000 sob Tudi v turizmu, podobno kot v vseh poslih, je vse bolj jasno, da prihajajo Kitajci. Največje turistično podjetje na Kitajskem iz Šanghaja je razdeljeno na tri velike skupine, na potovalno agencijo, na gostinski del in na hotelirstvo. Po neuradnih podatkih naj bi imelo to sicer državno podjetje na Kitajskem v lasti več kot 3000 hotelov s simpatičnimi, zahodnjaškimi imeni: Jinjiang Hotel, Metropole Hotel, Park Hotel… Zanimivo, Jin Jiang je pred dvema letoma kupil podjetje Plateno Group, ki se v zadnjem času zanima za nakupe poceni hotelov v srednji Evropi.

Best Western Hotels 302.000 sob Multinacionalka iz Arizone ima pod svojim nadzorom na različne načine, kot lastnica ali franšizno, okoli 4200 hotelov. V Sloveniji imajo štiri hotele: Hotel Slon v Ljubljani, Hotel Lovec na Bledu, Hotel Kranjska Gora in Hotel Piramida v Mariboru. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1946, ko je M. K. Guertin ugotovil, da lahko manjšo verigo hotelov (na zahodu ZDA) vodi iz enega samega centra, in v visoke standarde prepričal lastnike manjših hotelov. Zdaj ima podjetje več kot 1200 zaposlenih, ki vodijo hotele srednjega razreda v 86 državah sveta.

Carlson Rezidor Hotel Group 230.000 sob Gre za dve orjaški hotelski podjetji: Carlson, ustanovljeno leta 1938, in Rezidor iz leta 1960, ki sta se dokončno povezali leta 2012. Multinacionalka ima sedež v Minnesoti, vrednost podjetja pa naj bi bila, če verjamemo Forbesu, okoli 4,4 milijarde dolarjev. Zaposlovali naj bi 110.000 ljudi, ki delujejo po 115 državah vsega sveta. Njihova najbolj znana etiketa so hoteli Radisson, ki jih ponujajo v bolj ali manj razkošnih oblikah. Eden od teh hotelov, Blu Plaza Hotel s štirimi zvezdicami, je tudi v Ljubljani, v BTC-ju.