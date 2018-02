Aleksander Mežek: Siva pot Take Me Home, Country Roads je naslov ene prvih večjih uspešnic Johna Denverja (1943–1997). Denver je skladbo izdal na mali plošči leta 1971, ob njem so se pod skladbo podpisali še Bill Danoff, Taffy Nivert in Tony Tucker. Popevka ima izredno veliko število priredb, v ZDA pravzaprav ni country izvajalca ali ansambla, ki je ne bi izvajal. Pri nas je ob originalu verjetno najbolj znana verzija avstralsko-angleške pevke Olivie Newton John iz leta 1973. Ena od štirih himn Zahodne Virginije je bila v slovenščini izdana leta 1975 pri Helidonu z naslovom Siva pot. Ameriško državo je zamenjala Gorenjska, v ekipi Aleksandra Mežka pa je ob Kevinu Peeku, Cliffu Hallu, Trevorju Spencerju, Alanu Tarneyu, Glenu Sharocku in Sally Kemp zabrundal tudi legendaren angleški pevec, Mežkov prijatelj Cliff Richard. Ponarodela skladba je tudi na albumu Kje so tiste stezice iz leta 1977. Siva pot je brez dvoma največja uspešnica Aleksandra Mežka, ki bo letos praznoval 70 let in hkrati 52 let svoje kariere, ki je vzporedno tekla v Sloveniji in na britanskem otoku.

Beneški fantje: Rdeči cvet Naša skladba se sliši kot kakšna primorska narodno-zabavna uspešnica, originalna verzija, ki jo je pel italijanski pevec Ugo Molinar, s štirimi spremljajočimi vokalistkami, pa je bila z naslovom La colpa fù prvič predstavljena na festivalu v San Remu, leta 1956, kot popevka, šlager, ki ga je kasneje izvajal tudi Claudio Villa. Pri nas so jo Beneški fantje izdali leta 1966 pri Jugotonu na svoji tretji veliki plošči, njen naslov pa je Rdeči cvet. Za skladbo skladatelja Erosa Sciorilla je besedilo prevedel in priredil Marjan Stare.

Majda Sepe: Šuštarski most Francoska mega uspešnica Les Champs-Elysées, ki jo je leta 1969 zapel francoski pevec Joe Dassin, je že sama po sebi verzija manj uspešne skladbe Waterloo Road razmeroma nepomembne britanske psihedelične skupine Jason Crest iz leta 1968. Pri nas je skladbo priredil Jure Robežnik, slovensko besedilo, ki govori o lepotah stare Ljubljane, pa je prevedel in napisal najboljši slovenski tekstopisec Gregor Strniša. Skladba je izšla na Helidonovi mali plošči leta 1970, zanimivo, da na strani B, na strani A je bila zdaj že pozabljena Sirota.

Neca Falk: Dravski most Banks of the Ohio je ponarodela ameriška pesem iz 19. stoletja, ki je prve posnetke dočakala v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v izvedbi Red Patterson's Piedmont Log Rollers. Skladbo, katere besedilo se konča z umorom, so igrali mnogi ameriški glasbeniki (Joan Baez, Johnny Cash, Dolly Parton), a zdi se, da je bila naši umetnici najbližja verzija Olivie Newton John, velika uspešnica iz leta 1971. Skladbo, ki sta jo za slovenski trg predelala Jani Golob in Tomaž Domicelj, je mogoče najti na albumu Nece Falk z naslovom Vsi ljudje hitijo iz leta 1978.

Ivo Mojzer: Polnočni kavboj Polnočni kavboj ameriškega režiserja Johna Schlesingerja iz leta 1969 je eden najpomembnejših filmskih del vseh časov. Drama o moškem prostitutu (Jon Voight) pa je imela velik uspeh tudi zaradi skladbe Harrya Nilssona z naslovom Everybody’s Talkin’. Zanimivo, skladbo je brez večjega uspeha že leta 1966 napisal in zapel Fred Neil. Našo verzijo so pri Helidonu izdali na mali plošči leta 1974. Zapel jo je letos 70-letni Ivo Mojzer, priredil Milan Ferlež, besedilo je prevedel Ivo Štrakl. Na strani B je bil Koledar ljubezni.

Elda Viler: Nora misel Pazza idea je ena največjih uspešnic italijanske pevke Patty Pravo iz leta 1973. Tako mala plošča kot album z enakim naslovom sta se dobro prodajala po vsej Evropi, v Italiji pa je skladbo izvajalo še nekaj pevcev. Besedilo o ženski, ki se ljubi z moškim, ob tem pa misli na svojega bivšega, je v slovenščino zelo natančno prevedla in ga priredila Elza Budau, glasbo pa je aranžiral Milan Mihelič. Skladbo, ki je seveda starejša, so v slovenski verziji prvič ponudili trgu leta 1998 na albumu Elde Viler z naslovom Včeraj, danes, jutri.

Andrej Šifrer: Gorska roža Yankee Lady je zapel Jesee Winchester (1944–2014), ameriški kantavtor, ki se je zaradi nasprotovanja vietnamski vojni leta 1967 izselil v Kanado. Skladba je izšla leta 1970, najti pa jo je mogoče tudi na albumu Jesse Winchester. Pri nas jo poje gorenjski kantavtor Andrej Šifrer. Izšla je na dvojnem albumu ZKP RTV Ljubljana z naslovom Ideje izpod odeje (na plošči sta tudi Nič več ni dobrih gostiln in Martinov lulček). V mednarodni zasedbi so bili Čarli Novak, Matt Jenner, Colin Larn, Bill Thorp, Martin Žvelc in producent Dave Cook.

Čuki: Vsepovsod ljubezen V bistvu gre za skladbo skupine The Troggs z naslovom Love is All Around, ki jo je za potrebe filma, angleške super uspešnice Štiri poroke in pogreb, predelala skupina Wet Wet Wet. Troggsi so se leta 1967 in leta 1968 zavihteli med prvih deset na angleški in ameriški lestvici, Wet Wet Wet pa so šli leta 1994, vsaj na Otoku, še višje, do prvega mesta. V Sloveniji so popevko predelali za potrebe promocije istega filma. Skladbo je aranžiral Tomaž Borsan, besedilo je prevedel Jani Sever. Popevko so izdali na ponatisu albuma Na licu bela solza leta 1994.

Magnifico: Gospod, nisem ponižen It's Hard to be Humble je leta 1980 zapel Mac Davis (1942), ameriški country pevec, tekstopisec, občasen šaljivec in skladatelj, občasno pa tudi filmski igralec. Skladba je izšla na mali plošči in na albumu z enakim naslovom, ki se je visoko uvrščal predvsem na ameriških in kanadskih lestvicah. V naše kraje je skladbo prinesel Magnifico, našli jo boste na plošči Komplet iz leta 2001, bolj ljudsko verzijo pa tudi na plošči Magnifico Balcountry Quartet – Srečno iz leta 2008, kjer mu pri izvedbi pomaga Ansambel Gregorji.