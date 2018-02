Konec koncev je najbogatejši na današnji lestvici tudi lastnik največjega podjetja v Južni Koreji. Imajo pa v državi olimpijskih iger poleg Samsunga še kopico velikih podjetij. Hyundai, LG, SK, FILA, Hankook, Kia… imena, ki so postala pojem tako v Evropi kot v ZDA. Za temi podjetji stojijo bogati poslovneži, ki lahko poskrbijo tudi za to, da se jeziček pri glasovanju za gostitelja olimpijade prevesi v korejsko korist. Večino podatkov o korejskih milijarderjih smo dobili pri Forbesu, le nekaj po drugih delih svetovnega spleta. Podatki o finančni teži deseterice so v dolarjih. Številke so vezane na lansko leto, zato so pri večini letos že nekoliko drugačne. Prva stvar, ki jo je mogoče razbrati: vse ostane v družini, potomcem, ne kot pri nas, kjer je zapoved čim prej prodati. Druga stvar, ki smo jo opazili: večina iz deseterice je bila že obsojena zaradi korupcije.

Lee Kun Hee, 16,8 milijarde Šestinsedemdesetletni Lee je postal predsednik Samsunga decembra leta 1987, kak mesec po smrti svojega očeta Lee Byung Chula, ustanovitelja multinacionalke. Lee je v devetdesetih podjetje povsem spremenil in ga usmeril na tuje trge. Na mestih, na katerih ni imel kakovostnih kadrov, je le-te poiskal v tujini. Njegov najbolj znan stavek je bil: »Zamenjajte vse razen žene in otrok.« Multinacionalka je pod Leejem postala 39-krat večja, podjetje ustvarja kar 20 odstotkov korejskega BDP, njihova blagovna znamka pa je deseta najdražja na svetu (prva je Apple, deveta McDonalds). Ob neverjetnem širjenju pa so Leeja vseeno ves čas obtoževali korupcije in sumljivih poslov. Pisalo se je, da je podjetju ukradel kar 9 milijard dolarjev, zaradi utaje davkov pa so ga celo obsodili na triletno zaporno kazen: in se opravičili, da je lahko še naprej deloval – uganili ste, pri delu mednarodnega olimpijskega komiteja. Samsung, ki je pri nas znan predvsem po svoji elektroniki, je podjetje, ki zastopa praktično vse veje industrije. Ko je imel Lee recimo leta 2014 srčni napad, so ga zdravili v seulski Samsungovi bolnišnici.

Suh Kyung Bae, 6,7 milijarde Petinpetdesetletni lastnik lepotne kozmetične multinacionalke Amorepacific je podjetje podedoval in ga konkretno nadgradil. Vse skupaj se je začelo pred več kot 70 leti, ko je njegova babica prodajala rastlinsko olje za lase, zdaj pa so lastniki znamk Etude House, Innisfree, Laneige, Lolita Lempicka, Annick Goutal in še desetine drugih. Suh, ki je večino šolanja opravil na najboljših ameriških univerzah, velja za spremljevalca K-pop glasbe (Gangnam Style), njegova kozmetika je K-beauty. Amorepacific ima skoraj 12.000 zaposlenih, sam lastnik pa velja za zapriseženega zbiratelja pop art umetnosti.

Lee Jae Yong, 6,2 milijarde Devetinštiridesetletni Jay Y. Lee, kot je njegovo ameriško ime, je zaslovel po korupcijski aferi, ki je odnesle nekdanjo predsednico korejske vlade Park Geun Hye. Korejske oblasti so naslednika Samsungovega imetja obtožile, da je prek posrednikov dostavil nekdanji premierki okoli 36 milijonov dolarjev v zameno za različne politične usluge. Mlajši Lee, ki je v zadnjih letih veliko po zaporih, je sicer podpredsednik Samsunga, a je uradno njegov šef. Kadar ni v poslih ali v zaporu, se ukvarja z golfom, rad pa tudi jaha. Mladi Lee je po Forbesu najvplivnejši Južni Korejec.

Kwon Hyuk Bin, 6,1 milijarde Lastnik podjetja Smilegate Holdings (star je 44 let) je mojster za spletne ali on-line igrice. Multinacionalko je ustanovil šele leta 2002, a je hitro postala ena najuspešnejših tovrstnih družb v Aziji. V partnerstvu s kitajskim spletnim gigantom Tencent je leta 2008 izdal uspešnico, streljaško igrico CrossFire. Kwonova družba Smilegate Holdings je tudi največja delničarka korejskega razvijalca mobilnih iger SundayToz. Korejski milijarder s pomočjo Smilegate Foundation pomaga ustanavljati šole na Kitajskem in v Vietnamu ter zagotavlja računalniška izobraževanja.

Chung Mong Koo, 4,5 milijarde Devetinsedemdesetletni predsednik uprave je eden od lastnikov in vnuk ustanovitelja Hyundai Motor Group. Multinacionalka, ki izgublja na tradicionalnih trgih in pridobiva na Kitajskem, v Braziliji in v Mehiki, je – mimogrede – nastala iz majhne delavnice, ki je v času po korejski vojni popravljala kamione ameriške vojske. Še neprijetna podrobnost: leta 2007 so ga obsodili na tri leta zapora, ker je sinu pod ceno prodajal vrednostne papirje. Potem so se premislili in mu naložili tri leta javnih del ter plačilo denarne odškodnine. Na koncu se mu je opravičil sam predsednik.

Chey Tae Won, 3,6 milijarde Sedeminpetdesetletni dedič podjetja SK se ukvarja z modernimi tehnologijami, telekomunikacijami in ladjarstvom. Od leta 2016 je spet v pogonu, prej pa je bil tri leta v postopkih zaradi poneverb v podjetju. Tudi njemu se je predsednik opravičil. V Ameriki šolan menedžer je poročen s hčerko nekdanjega korejskega predsednika in lastnik podjetja SK Corporation, tretjega največjega v Koreji in 57. na svetu. Delujejo na področju telekomunikacij, gradbeništva, kemije, ladjarstva, v zadnjem času se ukvarjajo tudi s tekočimi plini, biofarmacijo in biotehnologijo.

Kim Jung Ju, 3 milijarde Poslovnež (star je 49 let), ki je postal uspešen s spletnimi igricami kot lastnik podjetja Nexon, je pravzaprav veliko bogatejši, kot kažejo lanski podatki. V trenutku, ko tole pišemo, je njegova vrednost na Forbesu zrasla kar na sedem milijard. Verjetno tudi zato, ker je na nižji ravni dobil postopek, v katerem so ga obtoževali, da je podkupil nekega tožilca. Lastnik največjega podjetja za spletne igrice v Južni Koreji se je na sodišču tudi opravičil, a tožilstvo v Seulu je že napovedalo, da bodo bogataša preganjali naprej.

Park Hyeon Joo, 2,7 milijarde Park Hyeon Joo velja za očeta korejskih vzajemnih skladov. Deluje v multinacionalki Mirae Asset Group, ki jo je ustanovil leta 1997, sredi največje azijske finančne krize, vzajemne sklade pa je na trg lansiral leto kasneje. Devetinpetdesetletni ekonomist, ki je študiral v Seulu in na Harvardu v ZDA, velja za enega najpomembnejših azijskih ekonomistov, njegovo podjetje pa se ukvarja tudi z vlaganjem in zavarovalništvom. Manj kot 1000 zaposlenih deluje v Aziji, Južni Ameriki, ZDA in Veliki Britaniji.

Chung Eui Sun, 2,4 milijarde Sedeminštiridesetletni sin Chung Mong Kooja in dedič večjega dela bogastva, ki ga je družina z multinacionalko Hyundai pridobila, je bil, kot večina korejskih potomcev, programiran za novega lastnika in predsednika uprave. Najprej je študiral v domovini, potem pa na univerzi v Chicagu. Poslovnež je trenutno podpredsednik Hyundai Motor Company, pred tem pa je bil nekaj časa predsednik uprave Kia Motors, Hyundaievega hčerinskega podjetja. In če je prepoceni nakup očetovih deležev v podjetjih njegova črna točka, je svetla prodajni uspeh modela Kia Cee'd na evropskem trgu.