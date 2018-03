Gazela LOTRIČ Meroslovje ima v Selcah pri Železnikih odprto delovno mesto referenta logistike. Kandidati naj imajo poleg ustrezne izobrazbe V. stopnje izkušnje z delom v logistiki, znajo angleško in hrvaško. Prijave sprejemajo do naslednje sobote, torej 10. marca, na naslovu maja@lotric.si ali preko spletnega obrazca.

Sicer pa je gazela Lotrič nedavno zaradi potreb po večjih prostorih od Mercatorja kupila dve nadstropji prostorov salona Alples v Železnikih in tako pridobila dobrih tisoč kvadratnih metrov. »Investicija je bila nujna, saj med drugim potrebujemo večje prostore za testiranja in izdelavo novega izdelka – merilnega sistema Trames,« je pojasnil direktor Marko Lotrič (na sliki).

Devet podjetij v šestih državah