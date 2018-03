Olimpijci so se po koncu iger vrnili domov, najopazneje seveda prejemnika olimpijskega odličja Jakov Fak in Žan Košir, ki sta se po 24-urnem potovanju iz Koreje pred posteljo ustavila še na tiskovnih konferencah. Deskarski šampion, ki je po tekmi v Pjongčangu povedal, da svojih otrok nikoli ne bi prepustil »tem živalim«, torej smučarskim funkcionarjem, se je tokrat primerjal z mangom. »Letos sem kot mango. Ko bom imel 50 sončnih dni, bom tam, kjer želim biti,« so njegove besede povzeli na portalu Siol.net. Nadaljeval je, da medalja sicer ni tako sladka kot mango, vredna pa več kot priljubljeni sadež, a manj od bitcoina. V športne novice so na Planet TV uvrstili še prispevek o mednarodno uglednem nogometnem sodniku Damirju Skomini. Imeli so menda priče, da se je v enem od koprskih lokalov vedel neprimerno do natakarice, a sogovorniki so se pred snemanjem umaknili. Prispevek pa je pol ure po objavi izginil.

Od športa k vremenu – v medijih so predvsem odmevala opozorila o grozečem polarnem mrazu oziroma treh dneh hladnih temperatur. »Mraz vzel že vsaj 42 življenj. Evropa je ujeta v ledeni oklep, Gazprom dobavil rekordno količino plina,« so sporočili na portalu 24ur.com, v večernih poročilih 24 ur pa so so zemljevid Evrope opremili kar s poenostavljenimi napovedmi, kje bo »mrzlo«, »zelo mrzlo« ali »manj mrzlo«.

Lea Sirk ni želela zmage, Ljerka Bizilj pa ne penine Emi tradicionalno nenaklonjeno občinstvo se je ogrelo v soboto na družbenih omrežjih, ko smo v finalu Eme izbirali letošnjo predstavnico na izboru Evrovizije. To je postala Primorka Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!, fraza pa že postaja priljubljena replika ob raznovrstnih priložnostih. Sirkova je reviji Zvezde po koncu prireditve priznala, da si zmage pravzaprav ni želela in je bolj računala na drugo mesto, ki bi popevki vseeno zagotovilo dovolj medijske pozornosti. Razložila je še, da je ime za naslov pesmi dobila po tem, ko je malo pred rokom za oddajo pesmi ugotovila, da jo mora za polfinalni nastop prevesti v slovenščino, pri tem pa je bila njena prva reakcija »hvala, ne«. Medtem ko je Lea Sirk po Emi umaknjena v osamo več ur odgovarjala na novinarska vprašanja, je zabava potekala v avli službenega vhoda Televizije Slovenija. Didžej je vrtel največje evrovizijske uspešnice, večina letošnjih udeležencev pa je tekmovala, kdo je videti najmanj razočaran. Krepčali so se v neogrevanem šotoru, postavljenem pred vhod televizijske hiše, za obiskovalce pa so tam poleg klasičnih slano-sladkih kanapejev pripravili še modernejše – solata iz morskih sadežev je bila na primer postrežena kar v ribjih konzervah. Tam smo srečali televizijsko direktorico v odhajanju Ljerko Bizilj, ki se je na prizorišču oglasila kljub v medijih in pri KPK odmevnih očitkih, da je za lansko Emo zapravila dvakrat preveč denarja. Zmagala je ena od njenih dveh favoritinj, je priznala, ko ji je natakar ponudil kozarec sladke penine, pa mu je priložnosti primerno odvrnila s »hvala, ne«. Bolj izbrane prigrizke, predvsem pa koktajle in vino najboljših slovenskih vinarjev, so stregli na praznovanju 30. obletnice elitnim meščanom ljube ljubljanske restavracije As. Na praznovanju so se oglasili aktualni pa tudi nekdanji veljaki – predsednik Borut Pahor je prišel v spremstvu sina Luka in med drugim kramljal z nekdanjim pravosodnim ministrom Senkom Pličaničem, nekdanjo notranjo ministrico Katarino Kresal pa je spremljal dolgoletni življenjski sopotnik, odvetnik Miro Senica. Mesto slavnostnega govornika so medtem prepustili njegovemu stanovskemu kolegu Petru Čeferinu. Okroglemu jubileju gostilne so med drugim nazdravili še predsednik uprave Telekoma Rudolf Skobe, aktualni predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić in nekdanji Toni Balažič. Zorana Jankovića ni bilo, se je pa v imenu Mestne občine Ljubljana oglasil podžupan Janez Koželj. Fotografi so ujeli še nekaj obrazov estrade, na primer Tanjo Ribič in Branka Đurića - Đura in pevko Neisho, ki je zbrane goste razvedrila z glasbeno točko.