Klemen Slakonja je v petek s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija priredil glasbeni komični koncert v ljubljanskem SiTi Teatru, kjer so na svoj račun prišli ljubitelji njegovih imitacij, reviji Story pa je igralec prejšnji teden povedal še, zakaj njegovih stvaritev na tem področju v kratkem ne bomo gledali po televiziji. Ponudili so mu namreč vodenje letošnje Eme, a ga je zavrnil, saj se dogajanje z Gospodarskega razstavišča vrača v prvi studio Televizije Slovenije, kar je po njegovem korak nazaj. Resnejši kulturni dogodek se je s premierno uprizoritvijo Visoške kronike medtem odvil v ljubljanski Drami, kjer se je med drugimi oglasil nekdanji minister in član evropskega računskega sodišča Milan Cvikl s soprogo Jerco Legan Cvikl, ki so ju konec tedna opazili med sprehajanjem po Rožniku in Ljubljanskem gradu.

Placido Domingo pihal svečke, Alfi Nipič prenočil na Pohorju

V soboto zvečer je pri nas prvič gostoval sloviti španski tenorist Placido Domingo, vsi pa ne vedo, da je že naslednji dan praznoval 77 let. Skromno slavje so mu zato pozno zvečer po koncertu pripravili v ljubljanski gostilni Cubo. »Koncert v ljubljanski dvorani Stožice se je sicer končal pozno, a za Špance je obisk restavracije opolnoči nekaj povsem običajnega,« so nam španske kulturne posebnosti pojasnili v sporočilu za medije in še zapisali, da je gospod Domingo velik ljubitelj kulinarike ter celo solastnik dveh restavracij v New Yorku. V Cubu so mu pripravili eno njemu najljubših jedi, divjega brancina na žaru, in jo oplemenitili s prestižnim oljčnim oljem, ki so mu ga v ustekleničeni različici nazadnje podarili kot rojstnodnevno darilo. Seveda ni šlo brez rojstnodnevne torte – tamkajšnji slaščičarji so zaradi pozne ure pripravili bolj lahko za želodec, tako je tenorist pihal svečke s torte pavlova z vaniljevo kremo in gozdnimi sadeži, lastnik restavracije Boštjan Trstenjak pa mu je ob tem pel vse najboljše.

Podrobnejših informacij o okusu torte sicer nismo dobili, a svečke na torti je na večji zabavi nedavno pihal tudi slovenski glasbenik Jože Potrebuješ, ki letos vstopa v tako imenovana najlepša leta, saj je dočakal abrahama. Okrogli jubilej tako ali drugače omenjajo v večini izdaj revijalnega tiska, obsežneje pa so se z znanim čukom pogovorili v reviji Zarja, tokrat v družbi njegove soproge Andreje, s katero se poznata že iz osnovne šole. Pohvalila se je, da se je z njim težko spreti, tako spravljiv da je, žena pa je še potrdila, da v vseh letih še nikoli nista povzdignila glasu, kaj šele da bi se sprla. Ne samo to, Jože je menda vešč celo gospodinjskih opravil, ki se jih loti brez pritoževanja in v tišini. »Če Jože vidi prah, vzame cunjo in ga pobriše, nikoli mene ne sekira glede tega,« gospa Potrebuješ hvali svojega uslužnega soproga in zavidanja vreden režim delitve dela v domačem gospodinjstvu. Še eden od tistih, ki znajo z ženo, je Potrebuješev cehovski kolega Alfi Nipič, smo izvedeli v Zvezdah. Ženo je namreč odpeljal na dopust v hotel na Pohorju, tistega zraven zgornje vzpenjače. To je mnoge (ne vemo, ali tudi soprogo) začudilo, saj zakonca stanujeta v Mariboru, le petnajst minut vožnje stran od izbrane počitniške destinacije. Na zrela leta k avanturam nagnjeni pevec je prijateljem nazadnje pojasnil, da doma pač ne dobi priložnosti za spanje na nadmorski višini tisoč metrov.