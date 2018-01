Navdušenja nad srbsko serijo Sence nad Balkanom, kriminalko, ki se dogaja v turbulentnih dvajsetih letih prejšnjega stoletja na območju Jugoslavije, smo se zadnje tedne nalezli tudi pri nas. Režira in producira jo znameniti Dragan Bjelogrlić, eno osrednji vlog so namenili Sebastianu Cavazzi, glasbeno podlago pa je pripravil Magnifico. Za nadaljevanko, ki si je v spletni bazi imdb prislužila visoko oceno 9,6, so prostor našli na rednem programu domače televizijske postaje Planet TV, dobrodošlico pa ji slavnostno izrekli v ljubljanskem SiTi teatru. Premiere so se poleg ključnih ustvarjalcev udeležili še denimo Jonas Žnidaršič, Vesna Milek, Branko Đurić - Đuro in Tanja Ribič. Opazili smo tudi nekdanji par Mitjo Okorna in Tino Gorenjak, ki sta se dogodka udeležila skupaj, a odločitev pozneje verjetno obžalovala, saj sta morala večkrat pojasniti, da v resnici nista obnovila svoje romance in se družita samo kot prijatelja. Domače novinarje je na prizorišču najbolj zanimal Dragan Bjelogrlić, srbske novinarke pa so se v Ljubljano pripeljale posebej zaradi Sebastiana Cavazze, ki je trenutno najbolj zaželen zvezdnik v Srbiji in so ga razglasili celo za slovenskega Georgea Clooneyja.

»Cavazza je trenutno v Srbiji večja zvezda kot Dragan Bjelogrlić, to lahko izjavim brez pretiravanja, njegova vloga v Sencah pa je, čeprav je negativna, ena najpriljubljenejših,« je za portal siol.net povedala Ivana Đorđević, novinarka srbske televizije Grand TV, ki se je v Ljubljani oglasila, ker se s Cavazzo niso mogli uskladiti za intervju v Beogradu, saj ima čas šele marca. »Ženske občudujejo njegovo zunanjost, moški pa izpostavljajo njegovo možatost,« je povedala in pripomnila, da se večini zdi še zlasti posrečen njegov neroden srbski naglas, ki ga ima v seriji. O zvezdniškem statusu je Cavazza sicer bolj slabo obveščen, saj je v pogovoru za revijo Zvezde komentiral, da »težko verjame, da bi se novinarka iz Beograda pripeljala samo zaradi njega«.

Plestenjak se bo spet razdajal, Janša naj se osredotoča nase

Znani ljubitelji alpskega smučanja so ob koncu tedna medtem kramljali na VIP-oddelku Zlate lisice, ki je bila tokrat namesto na Pohorju v s snegom radodarnejši Kranjski Gori. Kamere so tam ujele Jureta Koširja, Francija Petka, Sašo Lendero, predsednika vlade Mira Cerarja in ministrico za izobraževanje Majo Makovec Brenčič. Predsedniške kandidatke SDS in evroposlanke Romane Tomc fotografi na oddelku za pomembneže niso zaznali, je pa na družbenih omrežjih objavila fotografijo iz cilja proge, kjer sta za domače tekmovalke navijala s partnerjem. Da stranko SDS in predvsem njenega vodjo Janeza Janšo letos čakajo izzivi, je za revijo Suzy medtem razložila njihova redna sodelavka, energijska terapevtka, svetovalka, motivatorka in pisateljica Elena Sofia Senčar, ki očitno zna napovedati tudi prihodnost, saj je za leto 2018 pripravila »ekskluzivni vpogled v razplet dogodkov, ki bodo korenito spremenili življenje našim zvezdam«. Za Janeza Janšo je recimo pripravila napoved, da bo »imel dobre ideje, vendar premalo podpore mladih, predvsem pa se bo moral osredotočiti nase, kajti največji boji se bodo dogajali v njem«. Napoveduje še, da bo na volitvah zmagal »svež, mlad obraz«, ki ga sicer ne poimenuje, so se pa v uredništvu vseeno odločili zraven objaviti fotografijo kamniškega župana in predsedniškega kandidata Marjana Šarca.

Jasnovidnih ocen za letošnje leto medtem ne potrebuje Jan Plestenjak. Redno poročanje zadnjih mesecev o tem, kako se umika in kaj počne na medijski pavzi, je namreč prekinila novica v Novi, da se jeseni vendarle vrača na odre z novo glasbo. To je v družbenih omrežjih v resnici sporočil kar sam v komentarju ob zahvali, da ima njegova pesem iz nadaljevanke Reka ljubezni na youtubu že več kot dva milijona ogledov. Na priljubljeni kanal za posredovanje videovsebin prihaja tudi Plestenjakovo nekdanje dekle Tina Gaber, nekoč zmagovalka lepotnega izbora Miss Hawaian Tropic, danes registrirana lobistka, magistrirana sociologinja, piarovka in navdušena uporabnica instagrama. Reviji Lady je pripovedovala o svojem potovanju v lepo, a nevarno Brazilijo, kjer sta imela s partnerjem poslovne obveznosti, obenem pa še omenila, da se namerava v prihodnosti ukvarjati z vloganjem, torej snemanjem videov za youtube. Pravi, da se bo osredotočala na tri vsebinske sklope – posel, potovanja in živali. Vsem, ki se na temo ne spoznamo, bo tam razlagala tudi o kriptovalutah. »Veliko videov bo s področja kriptovalut in podobnega, ker je vse bolj priljubljena tema, in okoli sebe imam odlične strokovnjake, zato se mi zdi tudi prav, da delim njihovo znanje. Predvsem razumljivo, da bo razumel vsak, ki ni s tega sveta,« je razveselila vse tiste, ki ne najdejo dovolj motivacije, da bi preučili to sodobno tehnologijo, s katero menda vsi na veliko bogatijo. Novice na bolj klasičen način medtem konzumira Alfi Nipič, ki je Lady predstavil urnik svojega tipičnega dneva. Vstaja ob pol osmih, z ženo jesta zunaj, ker je škoda zapravljati čas za kuhanje, ob šestih, če ni nastopov, gleda Svet na Kanalu A, ob sedmih pa še poročila in ob tem ves čas preklaplja med nacionalko in Pop TV.