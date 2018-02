Kdor kaj da na kulturo, se je prejšnji petek prikazal v Cankarjevem domu, kjer so v koprodukciji SNG Drame Ljubljana, Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma predstavili najnovejšo uprizoritev Cankarjeve drame Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Sedeže v dvorani so si priskrbeli mnogi sedanji in nekdanji politiki, na primer predsednik Borut Pahor, Milan in Štefka Kučan, zakonca Danilo in Barbara Turk, pa tudi nekdanji minister Gregor Virant, Milan M. Cvikl s soprogo Jerco Legan Cvikl in Milan Brglez, aktualni predsednik državnega zbora. Jasno, tudi tokrat ni manjkal za prijetna druženja vselej razpoloženi igralec Demeter Bitenc. Na dobro hrano in vino so se v ponedeljek osredotočali na Ljubljanskem gradu, kjer so v okviru kulinaričnih večerov »Gourmet Coup« devethodne menije gostom pripravili kuharski zvezdniki Ana Roš, Luka Jezeršek in obetavni Avstrijec Philip Rachinger. Vsako jed so menda postregli kar z dvema kozarcema izbranega vina, nad čimer se nihče ni pritoževal.

Avstrija k nam pošilja vrhunske kuharje, mi njim glasbene producente. Kot smo izvedeli v reviji Suzy, se na Tirolskem pogosto zadržujeta Saša Lendero in njen partner Miha Hercog, saj tam snemata glasbo za avstrijske in nemške glasbenike. A takšne poslovne odločitve terjajo davek, v Suzy pravijo, da je Lenderova prav zaradi tamkajšnjih »neusmiljenih vremenskih razmer«, torej zimskemu času ustreznega snega in nizkih temperatur, podlegla prehladnim virusnim okužbam in pristala z vročino v postelji. Snega bolj vajene športnike so medtem v Zvezdah anketirali na temo sproščanja med tekmami. Med nepresenetljivo nepretresljivimi odgovori so ti, da si smučar Filip Flisar v avtu vrti glasno rock ali metal glasbo, Peter Prevc na samem bere dobre knjige, nesojeni zastavonoša Jakov Fak pa študijsko gradivo. O tem, kaj počne Luka Dončić, niso uspeli ali skušali poizvedeti, a njegova mama Mirjam Potrebin je v intervjuju pred časom priznala, da rad karta enko. Da je temu res tako, smo se prepričali na instagramu, kjer je košarkarski zvezdnik všečkal mem, s katerim se bi strinjal vsak privrženec priljubljene družabne igre. Na všečkani fotografiji je namreč razpotje, ko moraš izbirati med prijateljstvom in tem, da soigralca pri enki sabotiraš z razvpito karto »+4«.

Neishine znamke razburjajo filateliste Vrhunske športnike radi pohvalijo pri Pošti Slovenije, ko v njihovo čast pripravijo posebne izdaje poštnih znamk. Doslej so se na ta način recimo poklonili Leonu Štuklju, Petru Prevcu in Tini Maze, zato je nekoliko presenetila novica, da naslednja v vrsti nista recimo prav Dončić ali Goran Dragič, ampak pevka Neisha. V Zvezdah so potem pojasnili, da v resnici ne gre za posebno izdajo, pač pa za osebni paket znamk, ki jih je Neishi podaril direktor Pošte Slovenije. »Mnogi jo namreč prosijo, da bi jo imeli v svoji zbirki znamk, a žal jo bodo lahko dobili le tako, da jim bo Neisha napisala pismo,« pišejo v Zvezdah, kjer imajo poleg estrade očitno pregled nad slovensko filatelistično sceno. Bolj razburljive zgodbe od znamk, bralnih navad in prehladnih obolenj so se v preteklem tednu brale po spletu. V sporočilu za javnost so predstavniki za javnost zasedbe Plavi orkestar napovedali, da bodo kmalu izdali »novi« singel z naslovom Kad ti ljubav ime prozove. Nismo v filmu Nazaj v prihodnost, zimzeleno popevko so samo posneli v »live« verziji na koncertu v Sarajevu, ki se ga je udeležilo 50.000 obiskovalcev. Z RTV Slovenija so medtem sporočili, da bo vodenje EME prevzel komedijant Vid Valič. Vest prihaja le nekaj tednov po priznanju Klemna Slakonje, da je letošnje povezovanje odklonil, ker so prireditev premaknili iz dogodku ustreznejšega Gospodarskega razstavišča v Studio 1.

Novinarka razburila Šaleharja Veščine prijaznega odklanjanja sodelovanja bi lahko naučili radijskega voditelja z Vala 202, Miho Šaleharja, ki se je uspel spreti s spletnim portalom Zurnal24. Intelektualca z radia, ki se ukvarja s satiričnim tedenskim pregledom tabloidnega poročanja, so iz VIP-sekcije namreč poklicali za intervju. Na prvo vprašanje o oboževalkah je odgovoril, da je bil pred leti bolj priljubljen, a da o tem v resnici nerad kramlja, da ne mara nastopati kot »estradni subjekt«. Rumeni mediji so »tragedija globalnih razsežnosti«, je novinarki razložil Šalehar, dodal »pa brez zamere« in nazadnje navrgel, da bi na njenem mestu raje delal v rudniku. Šaleharjevo negodovanje se je nazadnje znašlo ob boku sorodnih novic, kot so »Jasna Kuljaj: nedolžnost ji je vzel kosovski Albanec«, »To o sinovi 13 let starejši partnerki pravi Zvezdana« in »S tem moškim je noseča Jana Morelj«. Bolj ustrežljivega sogovornika bodo rumeni mediji morda našli pri čuku Jerneju Tozonu, saj njegova astrološka karta v Suzy pravi, da je zaradi astrološkega znamenja device v primernem poklicu, takšnem, v »katerem se razdaja, služi drugim in je družbeno koristen«.

Rumeni mediji so “tragedija globalnih razsežnosti”, je novinarki razložil Šalehar, ki novice iz sveta estrade očitno jemlje bolj življenje ogrožajoče od preostalega prebivalstva.