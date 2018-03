Predvsem pozimi, ko ni svežega paradižnika, je ta kremasta paradižnikova odlična. Kremasta je zaradi smetane, ki jo naredite iz indijskih oreščkov, dišijo zaradi bazilike, dodaten okus pa jim dajo še v olje vloženi sušeni paradižniki.

Odlično vegansko smetano pripravite iz indijskih oreščkov in nekaj vode. Če imate zmogljiv mešalnik vam indijskih oreščkov ni treba namakati, sicer pa jih namakajte vsaj dve uri, najboljše pa kar čez noč. Pred uporabo vodo odlijte in prilijte svežo. Dodate lahko tudi česen ali pa le sol. Če želite vegansko smetano uporabiti v sladkih receptih, je ne solite.

Še beseda ali dve o testeninah. Uporabite lahko tudi navadne špageti ali rezance, lahko pa tudi katere druge testenine. Priročni so tudi fusili ali polžki. Pomembno je le, da imajo površino, na katero se bo ujela ta mehka, svilnata, božanska omaka!

Za mehčanje česna uporabite kar olje, v katerem so vloženi sušeni paradižniki.

Jed lahko na koncu okrasite s (veganskim) parmezanom, čili kosmiči ali dišavnico po izbiri (baziliko, peteršilj …).

Za lažjo pripravo pa si poglejte še video priprave.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3tx_QWPnHYM

Pa dober tek!

PRIPRAVA

Indijske oreščke namakajte v vodi vsaj dve uri ali čez noč. Če imate močan mešalnik, predhodno namakanje ni potrebno. Vodo, v kateri so se indijski oreščki namakali, odlijte in jih stresite v mešalnik. Dodajte svežo vodo in sol ter vse zmiksajte v tekočo smetano.

Brokoli narežite na cvetke, pokapajte z oljem, posolite in popoprajte in pecite približno 30 minut v pečici, ogreti na 190°c.

Na ponvi segrejte olje in na segretem zmehčajte sesekljan česen. Dodajte na rezinice narezan paradižnik, baziliko, čilijeve kosmiče in malo popra. Dolijte paradižnikovo kašo, premešajte in kuhajte nekaj minut, potem pa dodajte smetano, premešajte in zavrite, da dobite svilnato omako.

Špagete skuhajte po navodilih na embalaži, potem pa odcedite in umešajte v omako.

Špagete servirajte, jih po želji okrasite s parmezanom in čilijevimi kosmiči, dodajte pečen brokoli in postrezite.