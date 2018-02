O toplem zlatem kurkuminem mleku je bilo že toliko napisanega, da ga najbrž že poznate. V nekaterih trgovinah je moč kupiti že pripravljeno mešanico za pripravo napitka, lahko pa ga pripravite kar doma. Zakaj torej zlato mleko? Zato, ker vsebuje kurkumo, ki napitek čudovito obarva.

Da je kurkuma zdrava, najbrž že veste. Ker vsebuje vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, E in K, kalcij, železo in cink, pa tudi vlaknine ter kurkumin, ki ima izjemno protivnetno in antibakterijsko delovanje. Kurkuma zato čisti kri in prebavila, uravnava presnovo ter pospešuje prebavo, pomaga pri napihnjenosti, pri težavah z jetri in žolčnikom, ščiti srce in ožilje in znižuje slab holesterol. Zdravi vnetje dlesni in odpravlja zadah iz ust, blaži bolečine, lajša vnetje sinusov in grla ter pomaga pri astmi.

Ker ima kurkuma specifičen okus, si količino kurkume prilagodite glede na okus. Najprej začnite z majhno količino, sčasoma pa količino povečajte. In še najpomembnejše. Nikar ne izpustite dveh sestavin, ki sta ključni za delovanje kurkume. Nujno uporabite poper in kokosovo olje, ki aktivirata kurkumin.

Napitek pripravite z navadnim ali rastlinskim mlekom. Mandljevo mleko je najboljše. Napitek je odličen topel, sobne temperature ali pa ohlajen. Poleti uživajte v ohlajenem, lahko ga uporabite tudi za pripravo odličnega zajtrka - ovsenih kosmičev z zlatim mlekom in sadjem.

Pa na (dobesedno) zdravje!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/.