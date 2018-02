Junaka zmage madžarskega Picka v Szegedu proti Zagrebu (30:28) sta bila s skupaj 15 goli brez zgrešenega strela Slovenca Mario Šoštarič (10) in Staš Skube (5). Hrvati, za katere je Zlatko Horvat dosegel kar 11 golov, prav tako brez zgrešenega strela, so pred koncem prvega polčasa vodili že s 15:10, Madžari pa so prvič povedli šele v 49. minuti (23:22). Pet minut pred koncem je Zagreb še zadnjič vodil (27:26), nato v zelo kratkem času ostal brez dveh izključenih igralcev (Igor Vori, Damir Bičanić), kar so gostitelji izkoristili in do konca dosegli štiri gole zapored.

Desnokrilnega Šoštariča je po vrhunski predstavi (tako kot Horvata) EHF izbral v idealno sedmerko kroga, v zagrebško ekipo pa se je po polletni odsotnosti zaradi poškodbe ramena vrnil Slovenec David Miklavčič in dosegel gol. »Pomembno je bilo zmagati, še posebej pa je bil fantastičen način, na katerega smo si priigrali točki. V prvem polčasu smo igrali zelo slabo, v drugem pa bolje: obramba je bila super, napadi daljši in učinkovitejši,« je ocenil Pickov trener Juan Carlos Pastor. Slovenski vratar Urh Kastelic je februarja lani prišel v Pick kot posojeni igralec, tokrat pa je kot član Zagreba igral proti bivšemu klubu: »Vedno se je lepo vrniti v Szeged. Vzdušje na tribunah je sijajno in vesel sem, da sem bil tu, čeprav sem žalosten zaradi poraza. Prvi polčas smo odigrali popolno, v drugem pa smo padli.«

Pred zadnjim krogom ima Zagreb še vedno možnosti za osmino finala, enako število točk kot Hrvati (šest) pa imata tudi poljska Wisla (izgubila je doma proti Rheinu Neckarju s 27:32) in švedski Kristianstad (domači poraz proti Barceloni z 21:26). Zagreb v zadnjem krogu gosti Kristianstad, zmaga ali pa vsaj remi z več kot 56 doseženimi goli (prva tekma na Švedskem 28:28) pa bi bil dovolj – ob pričakovanem porazu Wisle proti Vardarju v Skopju – za napredovanje v osmino finala. Hrvatom gre na roko dejstvo, da si Vardar za ohranitev prvega mesta in neposredne uvrstitve v četrtfinale ne sme privoščiti poraza proti Poljakom.

Si je pa evropski prvak Vardar privoščil že drugo ničlo na zadnjih treh tekmah v ligi prvakov. Na derbiju kroga v skupini A so vodilni Makedonci klonili v Franciji proti Nantesu (26:27), ki se jim je približal na točko zaostanka. Čeprav še vedno brez poškodovanega Kirila Lazarova, je Nantes po zaslugi Cyrila Dumoulina (18 obramb) in zlatega španskega dvojca Eduardo Gurbindo-David Balaguer (skupaj 14 golov) z EP na Hrvaškem porazil Vardar, ki je v drugem polčasu zaostajal že za osem.

Nantesov trener Thierry Anti je po zmagi dejal: »Do 50. minute smo igrali vrhunsko, a v zadnjih desetih izgubili glave, nadzor nad tekmo in padali iz napake v napako. Vardar bi skoraj prišel do remija, a smo se na koncu le izvlekli.« Od 14 Slovencev v tujih klubih se jih je med strelce v tem krogu vpisalo deset, poleg Šoštariča in Skubeta pa sta izstopala še Veszpremova igralca Gašper Marguč in Dragan Gajić (po 5). Madžari so na gostovanju v Flensburgu še dobro minuto in pol pred koncem vodili z 31:29, nato je bil izključen Laszlo Nagy, po golu Lasseja Svana pa je za končni remi 31:31 tri sekunde pred koncem tekme poskrbel levoroki Holger Glandorf.

Liga prvakov, skupina B 1. PSG 13 11 0 2 395:349 22 2. Veszprem 13 7 2 4 378:356 16 3. Flensburg 13 6 4 3 379:367 16 4. Kiel 13 7 1 5 337:332 15 5. Kielce 13 5 3 5 385:380 13 6. Meškov 13 4 2 7 346:373 10 7. Celje PL 13 3 1 9 376:405 7 8. Aalborg 13 2 1 10 340:374 5