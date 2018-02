Pol ure pred začetkom tekme v Zlatorogu je iz Belorusije prišla (ne)pričakovana novica, da je Meškov premagal favorizirani PSG (29:28), ki si je že pred tem zagotovil prvo mesto v skupini in neposredno napredovanje v četrtfinale. »Vedel sem, da bodo bogati Francozi pustili tekmo bogatim Belorusom. Sramota,« se je v avli dvorane s pivom v rokah jezil celjski navijač Lojze. Razplet v Brestu (Celjani so za ohranitev upanja na napredovanje nujno potrebovali zmago PSG) je pomenil, da si je Meškov dokončno priigral šesto mesto, ki še kot zadnje vodi v osmino finala, zato je bila sobotna tekma v Celju za obe ekipi le prestižnega pomena.

Gostujoča ekipa, v kateri prevladuje skandinavski lobi (od 22 igralcev je 16 Dancev, trije Islandci ter po en Norvežan in Šved), »kvari« pa ga le Hrvat Lovro Jotić, v 60 minutah ni niti enkrat vodila. V dvorani, ki ni bila niti polovično zasedena, so gostje iztržili le tri remije (1:1, 11:11, 12:12), rekordna prednost pivovarjev pa je trikrat znašala pet golov (10:5, 19:14, 24:19). Celjani so kljub zmagi že četrto sezono zapored ostali brez osmine finala, trener Branko Tamše pa je dejal: »Seveda je težko igrati tekmo, pred začetkom katere veš, da ti ne prinaša skoraj ničesar. Toda moji fantje so kljub temu dobro opravili svoje delo, zato jim čestitam za zmago, borbenost, željo in motiv. Nekaj stvari v igri smo v primerjavi z zadnjimi tekmami le dvignili na višjo raven, toda nič ne gre čez noč. Po nizu štirih porazov je tudi takšna zmaga dobrodošla, čeprav ima zaradi razpleta v Brestu tudi grenak priokus.«

V tretjem krogu pokala EHF je Koper doživel drugi poraz. Proti Nexeju (27:31) sta Primorce, ki so še šest minut pred koncem držali remi (27:27), pokopala Slovenca Saša Barišić Jaman (10) in Patrik Leban (7), ki sta dosegla več kot polovico golov za Hrvate. Igralke Krima Mercatorja so v dramatični končnici na Danskem izvlekle točko. Petnajst sekund pred koncem tekme sta grški sodnici pri izidu 24:24 piskali sedemmetrovko za Midtjylland, a je strel Helene Gigstad Fauske ustavila Miša Marinček. Krimu je ostal zadnji napad, toda strel Alje Koren je v zadnji sekundi ubranila danska vratarka.

Liga prvakov, skupina B, 13. krog: Celje PL – Aalborg 32:28 (15:12), Kiel – Kielce 29:30 (17:16), Meškov Brest – PSG 29:28 (19:13), Flensburg – Veszprem 31:31 (16:16), liga prvakinj, skupina 1, 4. krog: Midtjylland – Krim Mercator 24:24 (12:13), Rostov Don – Nyköbing 32:22 (14:13), Györ – Bukarešta (jutri), pokal EHF, skupina C, 3. krog: Koper – Nexe Našice 27:31 (13:16), Cocks – Göppingen 20:31 (12:14).