Po porazu v Kielcah so si Celjani dva kroga pred koncem skupinskega dela še dodatno zmanjšali možnosti za šesto mesto, ki kot zadnje pelje v osmino finala. Serijski prvaki Poljske od leta 2012, ki so že trikrat igrali na sklepnem turnirju najboljše četverice v Kölnu, so si že v prvem polčasu dvakrat priigrali pet golov prednosti (11 : 6, 12 : 7), a pred odhodom na odmor so se pivovarji dvakrat približali le na minus dva (14 : 16, 17 : 19).

Že začetek drugega polčasa je nakazoval celjski poraz, Kielce, ki so bile kar 76-odstotno uspešne pri strelih na gol, pa so sredi tega dela igre prvič povedle za deset (30 : 20). Celjani (brez Davida Razgorja, Kristiana Bećirija, Ivana Sliškovića in Luka Mitrovića) so si rekordni zaostanek enajstih golov priigrali dobrih deset minut pred koncem (23 : 34), v končnici pa le izkoristili padec v igri 14-kratnih prvakov Poljske (ti so si že zagotovili napredovanje v osmino finala) in do zadnjega znaka sirene skoraj prepolovili visoko razliko.

Krožni napadalec Igor Anić je bil s šestimi goli brez zgrešenega strela najboljši strelec Celja: »Kielce so znale izkoristiti in kaznovati vsako našo napako. Igrali smo preslabo, da bi lahko premagali takšno vrhunsko ekipo. Slabe stvari v igri moramo popraviti in odpraviti, dobre pa nadgraditi.« Krilni igralec Tilen Kodrin je dosegel dva gola od štirih poskusov: »Igrali smo v valovih: veliko smo zaostajali in se nato približali, nato pa spet padali. V napadu smo preveč izgubljali žoge, kar so Kielce kaznovale s hitrimi (pol)protinapadi in doseganjem lahkih golov. Tudi v obrambi smo bili premehki.«

Skupina B, 12. krog: Kielce – Celje Pivovarna Laško 37 : 31 (21 : 17), PSG – Flensburg 29 : 21 (19 : 10), Veszprem – Meškov Brest 34 : 22 (20 : 11), Aalborg – Kiel 20 : 27 (11 : 15).

Nemci premočni v Bonifiki Rokometaši Kopra so po uvodni zmagi proti Cocksu na Finskem (32 : 27) na prvi tekmi v Bonifiki v skupinskem delu doživeli premierni poraz. Nemški Göppingen, aktualni zmagovalec pokala EHF (v zadnjih sedmih sezonah ga je osvojil štirikrat), je v Kopru spet gostoval po petih letih – februarja 2013 je zmagal z 39 : 36. V soboto je proti oslabljenim Primorcem že po dobrih dvajsetih minutah vodil za sedem (12 : 5), predvsem po zaslugi Marcela Schillerja, ki je že v prvem polčasu dosegel devet golov. Devetkratni prvaki Nemčije so tudi v drugem polčasu vodili za sedem (19 : 12), Koper se je v 51. minuti približal na minus dva (19 : 21), a končnica je spet pripadla Nemcem. Domači kapetan Uroš Rapotec kljub porazu ni bil razočaran: »Glede na to, kakšne težave s poškodbami in boleznimi smo imeli med tednom, smo lahko zadovoljni. Vseeno sem pričakoval malce bolj izenačeno tekmo, a Göppingen je vrhunska ekipa, ki je znala kaznovati vsako našo napako.« Gostujoči vratar Primož Prošt, ki je dan pred tekmo podaljšal pogodbo s klubom za še eno sezono, je dodal: »V prvem polčasu smo preveč 'hodili' na koprske zunanje igralce in zato puščali preveč prostora na črti, v drugem pa smo to popravili. Delno zaradi naše slabše igre v nadaljevanju in delno zaradi boljše igre Koprčanov so se gostitelji v končnici približali na dva gola, a smo tekmo suvereno pripeljali do konca.« Skupina C, 2. krog: Koper 2013 – Göppingen 20 : 25 (10 : 15), Nexe Našice – Cocks 31 : 24 (16 : 16).

Koper 2013 – Göppingen 20 : 25 (10 : 15) Dvorana Bonifika, gledalcev: 2000, sodnika: Bounouara in Sami (oba Francija). Koper 2013: Vončina, Dolenc, Grzentič, Vlah 3, Krečič 3, Matijaševič 4, Moljk, Zugan, Rapotec 1, Smolnik 1, Sokolič 3, Guček, Sever 3, Planinc 2, Bratkovič. Göppingen: Rebmann, Prošt, Kneule 1, Ritterbach 2, Heymann, Bagersted 2, Šešum, Fontaine 2, Schiller 9, Rentschler 2, Nägele 2, Schöngarth 3, Kozina 2. Sedemmetrovke: Koper 2013 2 (2), Göppingen 5 (5). Izključitve: Koper 2013 10 minut, Göppingen 6 minut. Igralec tekme: Marcel Schiller (Göppingen).

Liga prvakov, skupina B 1. PSG 12 11 0 1 367:320 22 2. Veszprem 12 7 1 4 347:325 15 3. Flensburg 12 6 3 3 348:336 15 4. Kiel 12 7 1 4 308:302 15 5. Kielce 12 4 3 5 355:351 11 6. Meškov 12 3 2 7 317:345 8 7. Aalborg 12 2 1 9 312:342 5 8. Celje PL 12 2 1 9 344:377 5

Kielce – Celje 37 : 31 (21 : 17) Dvorana Mosir, gledalcev: 4100, sodnika: Brunner in Salah (oba Švica). Kielce: Ivić (12 obramb), Szmal 2, Bis, A. Dušebajev 2, Kus, Aguinagalde 4, Bielecki 4 (2), Jachlewski 3, Štrlek 6, Janc 3, Lijewski 5, Jurkiewicz 2, Zorman 1, Mamić 4, Bombač 1, Đukić 2. Celje Pivovarna Laško: Lesjak (4 obrambe), Panjtar (4 obrambe), Vujović 4, Jurečič 2, Malus 3, Suholežnik, Marguč 3, Grošelj, Kodrin 2, Makuc, Anić 6, D. Dušebajev 2, Mačkovšek 4, Mlakar 5. Sedemmetrovke: Kielce 2 (2), Celje Pivovarna Laško 0. Izključitve: Kielce 10 minut, Celje Pivovarna Laško 10 minut. Igralec tekme: Manuel Štrlek (Kielce).