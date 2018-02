Hrvati so se z zmago proti drugouvrščenemu Nantesu (23:22) vrnili med žive v boju za osmino finala, junak tekme pred 6500 gledalci v zagrebški Areni, ki sta jo sodila Srba Nenad Nikolić in Dušan Stojković, pa je bil slovenski vratar Urh Kastelic. Slabih 40 sekund pred koncem je imel Nantes priložnost za izenačenje, kajti krožni napadalec Dragan Pechmalbec je sam stekel v hiter protinapad. Toda Kastelic (skupaj 13 obramb), ki bo naslednji teden dopolnil šele 22 let, je z visoko dvignjeno in stegnjeno nogo ubranil njegov strel v skoku s šestmetrske črte in preprečil remi, evropska zveza EHF pa je to njegovo obrambo uradno izbrala za najboljšo v 12. krogu lige prvakov.

Saračević: To je neverjetno

»Ponosen sem na svojo ekipo. Odigrala je fantastično in fanatično, še posebno v obrambi, ki je bila čudežna s Kastelicem na čelu. Omejiti vrhunski Nantes le na 22 doseženih golov je neverjeten dosežek. Glede na to, kaj so moji fantje preživljali v zadnjem času, zdaj pa prikazali takšno igro... To je neverjetno,« je bil navdušen Zagrebov trener Zlatan Saračević. Zagrebčani so se z uspehom proti favoriziranemu Nantesu po številu točk izenačili s poljsko Wislo in švedskim Kristianstadom (vsi po šest), v zadnjih dveh krogih pa gostujejo pri Picku Szegedu na Madžarskem in doma igrajo s Kristianstadom. Wislo čakata dve zelo težki tekmi (doma proti Rheinu Neckarju in v gosteh proti Vardarju), prednost Poljakov pred Hrvati pa je v tem, da so bili boljši na medsebojnih tekmah: v Zagrebu je bilo 28:28, v Plocku pa 27:24 za gostitelje.

Tudi Wisla je bila v tem krogu blizu senzacije v Barceloni, a je na koncu ostala za gol prekratka (27:28). Še sredi drugega polčasa je Barcelona, pri kateri je blestel Slovenec Jure Dolenec (s šestimi goli iz sedmih poskusov prvi strelec tekme), zaostajala za štiri (19:23), v predzadnji minuti je bilo 27:27. A Wislo je dokončno pokopal njen nekdanji igralec Kamil Syprzak: zdajšnji krožni napadalec Barcelone in reprezentant Poljske, ki je pol minute pred koncem zadel za končnih 28:27, z zmago pa so se Katalonci drugouvrščenemu Nantesu približali le na točko zaostanka. Barcelonin trener Xavier Pascual je med tekmo izgubil reprezentanta Dika Mema (poškodba gležnja), po njej pa kljub zmagi ni bil preveč navdušen: »Predvsem v napadu smo imeli velike težave, saj nismo našli pravih rešitev za poljsko obrambo. Wisla je prikazala odličen rokomet in bi si zaslužila kaj več od poraza.«