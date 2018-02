Koprski rokometaši so v rezultatski krizi. Sredi tega tedna so praznih rok ostali na dvoboju proti zadnjeuvrščeni ekipi v ligi NLB v Šmartnem pri Litiji, danes pa so brez točk ostali tudi v skupinskem delu evropskega pokala EHF. V Bonifiki so jim mero vzeli tekmeci iz hrvaških Našic, tako da so doživeli že drugi poraz v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, pred tednom dni so na Obali slavili tudi rokometaši iz nemškega Göppingena.

Izbranci domačega trenerja Veselina Vujovića so sijajno odprli dvoboj in po 14. minutah vodili za štiri gole (8:4), po minuti odmora Nexeja pa je tekma krenila v povsem nasprotno smer. Gosti so s trdimi prijemi - v 21. minuti je eden od štirih slovenskih rokometašev v vrstah hrvaških podprvakov Aljaž Lavrič prejel rdeči karton po njegovi tretji izključitvi - povsem razorožili domače rokometaše in jih v 20. minuti ujeli 9:9. Tudi končnica prvega polčasa je minila v znamenju gostov, ki so tik pred odhodom na veliki odmor gostitelje pahnili v zaostanek treh golov (12:15 in 13:16).

V začetku drugega polčasa so gostitelji hitro zaostali za štiri gole (15:19), v nadaljevanju pa navkljub dokaj povprečni predstavi v 53. minuti ujeli hrvaške tekmece in izenačili na 27:27. V obojestransko kaotični končnici pa so gostitelji naredili številne »osnovnošolske napake«, kar so prav tako »zmedeni«, a veliko bolj izkušeni gosti izkoristili in v zadnjih sedmih minutah dosegli štiri gole, Koprčani na drugi strani pa nobenega.

V koprski ekipi sta bila najbolj učinkovita Adam Bratkovič s sedmimi in Aleks Vlah s šestimi goli, v hrvaški pa sta blestela Slovenca Saša Barišić-Jaman in Patrik Leban. Prvi je dosegel deset, drugi sedem zadetkov, Lavrič in Matjaž Brumen pa se nista vpisala med strelce.