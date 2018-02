Delovno in socialno sodišče je danes zaslišalo preostale priče, pomembne za ugotavljanje, ali sta nekdanja glavna medicinska sestra Splošne bolnišnice Jesenice Zdenka Kramar in nekdanji direktor Igor Horvat bolnišnici povzročila za okoli 1,4 milijona evrov škode. To naj bi zagrešila pri pripravi javnega razpisa za čiščenje, notranji transport in receptorske storitve v bolnišnici ter kasneje pri izvajanju pogodbe, sklenjene z družbo ISS Facility.

Zagovornika toženih sta pred današnjim narokom opozorila na domnevno ponarejene in neverodostojne listine, s katerimi naj bi v postopku razpolagala bolnišnica. Pooblaščenec bolnišnice Vinko Šimc je očitke zavrnil in sodišče mu je odobrilo 15-dnevni rok za pisni odziv, nanj pa se bosta lahko odzvala zagovornika toženih...

Očitajo jima precejšnje oškodovanje zavoda Sporno dogajanje sega v leto 2010, ko je bil objavljen javni razpis, na podlagi katerega je Splošna bolnišnica Jesenice z družbo ISS kot najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodbo. A ta naj se ne bi izvajala pravilno, zato je, kot je na prejšnji obravnavi poudaril Šimc, bolnišnici v 44 mesecih izvajanja pogodbe nastalo za skoraj 1,4 milijona evrov škode. Med drugim naj bi ISS zagotavljal premajhno število osebja za čiščenje bolnišničnih prostorov in receptorske storitve, zataknilo se je pri nalogah sanitarnega inženirja, do oškodovanja naj bi prišlo tudi zaradi nepravilnosti pri dobavi papirne galanterije in drugega materiala. Zagovornik Kramarjeve Velimir Cugmas je že na prejšnjih obravnavah opozoril, da gre po njegovem mnenju za konstrukt za potrebe zamenjave vodstva bolnišnice. »Nobene protipravnosti ni mogoče očitati niti bivšemu direktorju niti moji varovanki.« Vse storitve so bile naročene prek javnega razpisa, ki ga je vodil nekdo tretji, ki ni v nobenem postopku pred sodiščem. Pogodbena določila v zvezi z dobavo papirne galanterije, ki jo je kupovala bolnišnica, pa so napisana dvoumno, je dodal.