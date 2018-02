Glasovanje okoli tisoč delegatov CDU je bilo sicer napovedano za 14. uro, a se je razprava zaradi številnih govorcev zavlekla, tako da je odločitev zamujala dobro uro in pol. Javno glasovanje, ki je sledilo razpravi, ni pustilo nobenega dvoma, da stranka trdno stoji za oblikovanjem še ene vladne naveze CDU/CSU in SPD, saj so našteli vsega 27 glasov proti.

Nemška kanclerka Angela Merkel je v svojem nagovoru udeležencem kongresa danes poudarila, da lahko zgodovinsko slab izid CDU na lanskih volitvah bundestaga za stranko predstavlja pomembno lekcijo in vir nove moči. »Izgube nas vzpodbujajo, da ponudimo prave odgovore na zaskrbljenost in nezadovoljstvo,« je poudarila kanclerka, ki si želi voditi še četrto zaporedno nemško vlado in obenem svojo tretjo t. i. veliko koalicijo.

Vztrajala je, da ne glede na slab volilni izid in težavna koalicijska pogajanja, ki so sledila, mandata za sestavo vlado, ki so jim ga volivci znova zaupali, ne smejo preprosto spustiti iz rok. CDU si želi povrniti zaupanje ljudi, mi nismo stranka, ki bi se zatekla v samopomilovanje, ampak želimo prispevati k oblikovanju stabilne in delujoče zvezne vlade, je dejala Merklova.

Pričakovano pa je tudi priznala, da so volivci CDU septembra lani jasno sporočili, da so pričakovanja velika in da se mora stranka prenoviti, kadrovsko in programsko. In že na današnjem kongresu naj bi bile zastavljene smernice za prihodnost - tako s potrditvijo sedanje ministrske predsednice Posarja Annegret Kramp-Karrenbauer za novo generalno sekretarko stranke kot tudi s potrditvijo izhodišč za sprejetje prenovljenega programskega dokumenta stranke.